Kontaktör Nedir? Ne İşe Yarar?

Yüksek akım çeken devrelerde kullanılan, bobinine enerji verilmesiyle açık kontakları kapatan kapalı kontakları açan, uzaktan kontrole imkan veren elektromanyetik anahtarlara kontaktör adı verilir

Kaçak akım rölelerinden farkı yüksek akım çeken devrelerde kullanılmasıdır. Kontaktörler birçok alanda kullanılır. Elektrik motorları, kompanzasyonda kondansatörlerin devreye alınıp çıkarılması, ısıtma sistemlerinin ayarlanması gibi önemli işlemlerde sıklıkla kullanılır. Ayrıca kontrol ettiği devreyi nominal akımın altında yönlendirmesinden dolayı belirli oranlardaki aşırı akıma karşı devreyi koruma işlemini de sağlar.

Standart bir kontaktör yapısında demir nüve, bobin, palet ve kontaklar bulundurur. Kontaktörler hakkında daha detaylı bilgiye http://www.schneider-electric.com.tr/tr/product-category/1500-kontaktor-ve-koruma-roleleri adresinden de ulaşabilirsiniz. Kontaktörler termik röleler ile birlikte çalışırlarsa cihazları ve işletmeleri aşırı yük akımlarından korumaktadır. Aynı zamanda alçak gerilim sistemlerinde de kontaktör kullanılmaktadır.

Kontaktör Nasıl Seçilir?

Kontaktör seçimi yapılırken dikkat edilmesi gereken ve bilinmesi gereken en önemli nokta motor gücüne bağlı olarak yük karakteristik büyüklüğünün iyi belirlenmiş olması gerektiğidir. Elektrik motoru için kontaktör seçimi yapılırken dikkat edilmesi gereken noktalar şu şekildedir;

İşletme gerilimi

İşletme akımı

Bobin gerilimi

Kesilebilecek akım

Kullanma sınıfı

Çalışma türü

Kontakların açıp kapama ömrü

gibi noktalara dikkat edilmesi gerekir.

Kontaktör Nasıl Bağlanır?

Kontaktörler aşağıda gördüğünüz şemadaki gibi kontaktörün sabit olan barasına sigorta çıkışından gelen enerji kablosu bağlanarak işleme başlanır. Daha sonra kontakörün çıkış barasından çıkan kablo motorun veya alıcıların giriş klemenslerine bağlanarak işleme devam edilir. Ve böylece kontaktör bağlantısı tamamlanır.

Kontaktörlerin Yapısı

Kontaktörler 3 (üç) farklı yapıdan meydana gelir. Bunlar;

Elektromıknatıs

Palet

Kontak

şeklindedir.

Elektromıknatıs, bir demir nüve ve üzerine sarılmış bir bobinden oluşur. Burada bobine gerilim verildiğinde geçen akım manyetik alan meydana getirerek mıknatısiyet oluşturur. Çalışma akımı ve kontak akımına bağlı olarak elektromıknatıslar kullanılır ve sistem için oldukça önemli bir parçadır.

Palet, kontaktör nüvesinin hareketli kısmını oluşturur. Demir nüvenin mıknatıslanması ve yayların itmesi ile hareket eder.

Kontak, kadmiyum, molibden, gümüş, demir, bakır-nikel, tungsten ve karbon alaşımlardan yapılmıştır. Kontak, biri hareketli biri de sabit olmak üzere iki farklı kontaktan meydana gelir.

Kontaktörler, yüksek akım devrelerinde uzaktan kumanda ile aç kapa yapmak için kullanılır. İnvertör ise enerji tasarrufu amaçlıdır. İnvertör hakkında daha fazla bilgiye de http://www.schneider-electric.com.tr/tr/work/products/solar.jsp adresinden ulaşabilirsiniz.