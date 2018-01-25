Konya'da feci kaza: Ailesi üşümesin diye araçta bırakmıştı ama...

Konya'da 4 aracın karıştığı zincirleme kazada yaralılara yardım etmek için duran aracın içindeki çocuk, başka bir aracın çarpmasıyla hayatını kaybetti. Kazada 18 kişi de yaralandı

Feci kaza Konya'da dün saat 21.00 sıralarında meydana geldi. Alınan bilgiye göre 39 yaşındaki Adil Coşkun Sel'in kullandığı TIR, kar ve tipi nedeniyle kontrolden çıktı ve devrildi.



Arkadan gelen bir midibüs TIR'a çarpmamak için yolun sağına aracını park etmek isterken, onun arkasından gelen bir yolcu otobüsü de midibüse çarptı.





Midibüs de yoldan geçerken kazayı görüp yardım etmek için duran 43 yaşındaki Tunahan Uyanık'ın park halindeki otomobiline çarptı. Otomobil, çarpmanın etkisiyle şarampole devrildi.



Çarpma nedeniyle otomobilin arka koltuğunda oturan 5 yaşındaki Eslem Sena Uyanık da arka camdan fırlayarak devrilen midibüsün altında kaldı.



Olay hemen polis ve sağlık ekiplerine bildirildi. Olay yerine gelen vinç ile midibüs kaldırılırken, altında kalan küçük Eslem'e ulaşıldı. Küçük Eslem hemen hastaneye kaldırılsa da hayata tutunamadı.





Kazada diğer araçlarda bulunan 18 kişi de yaralandı. Yaralılar çevrede bulunan çeşitli hastanelere kaldırıldı.



Öte yandan küçük Eslem'in babası Tunahan Uyanık'ın annesi Ünzüle Uyanık ve ablası Ayşe Uyanık'ın kazaya yardım etmek için araçtan indiği, küçük Eslem'in ise üşümemesi için araçta bırakıldığı öğrenildi.



Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.