Köpekleri besliyor diye taşlandı

Balıkesir'de işyerinin bahçesinde sokak hayvanlarını besleyen Zübeyde Hazar (53), buna tepki gösteren komşusu T.Ç. adlı kadının taşlı saldırısına uğradı. Başı yarılan Hazar, hastanede tedaviye alındı

Olay, dün saat 20.00 sıralarında Merkez Altıeylül ilçesi Gündoğan Mahallesi Atay Caddesi’nde meydana geldi. Balıkesir Hayvanseverler Derneği üyesi Zübeyde Hazar, işyerinin bahçesinde sokak hayvanlarını beslerken, yan apartmandaki kadın komşusu T.Ç.'nin tepkisi ile karşılaştı. Hazar’a sokak hayvanlarını besleyerek apartman önünde topladığı için tepki gösteren T.Ç., iddiaya göre hakaret edip, tokat atarak yerden aldığı taş ile saldırıda bulundu. Taşın başına isabet ettiği Hazar yaralandı. Çevredekiler, çağırdığı ambulansla Hazar, Balıkesir Şehir Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı.

Tomografisi çekilen, müşahede altında tutulan Zübeyde Hazar, yıllardır işyerinin önünde sokak köpeklerini ve kedilerini beslediğini söyledi. İşyerinin bahçesine bağlı sokak köpeklerini beslerken saldırıya uğradığını belirten Hazar, şöyle konuştu:

"Daha önce de bu kadın beni tehdit etti, işyerinde köpeklere baktığım için. Kadın ve komşum diye sessiz kaldım. Gerekli yasal işlemleri yapmadım. İşyerimizde beslediğimiz köpekleri zaten bağlı tutuyorum. Olay yaşanmadan önce köpeklerimi gezdirerek geri geldim. Hepsi evcil ve insancıl canlılar. Önce komşumuzun kocası olduğunu öğrendiğim adam köpekleri orada besleyip gezdiremeyeceğimi söyledi. Ben de köpeklerin zarar vermediğini ve kimseye saldırmayacağını söyledim. Bunun üzerine eşi neden köpekleri gezdirip beslediğimi sordu. Bağırmaya başladı. Köpeklerin çocuklara saldırdığını söyledi. 'Yıllardır köpek bakıyorum, baktığım hiçbir köpek çocuklara saldırmaz' dedim. Hepsinin karnesi olduğunu ve aşılarının yapıldığını söyledim. Bundan sonra kadına rahatsız oluyorlarsa başka bir yerde gezdirebileceğimi söyledim. Kadın önce taş alıp köpeklere atmaya başladı. Ama hırsını alamayan kadın inanılmaz küfürlerle, telaffuz edemem, üzerime gelerek önce bana tokat attı. Vurunca ben de koruma amaçlı elimle kendisini ittirdim. Kadının elinde kocaman bir taş varmış, geldi kafama attı mı, vurdu mu hatırlamıyorum. Her yerim kan içersindeydi. Sonra da oradan uzaklaştı. Kendisinden şikâyetçiyim. Ne yapılması gerekiyorsa yapılsın."

HAYVANLARI KORUMA DERNEĞİ’NDEN SALDIRIYA TEPKİ

Balıkesir Hayvanları Koruma Derneği Başkanı Makbule Oğuzkurt da olayı haber alıp, hastaneye geldi. Olay yaşandığı sırada Hazar ile telefonda konuştuğunu söyleyen Oğuzkurt, "Günümüzde hayvan düşmanlığı ileri boyuta geldi. Türkiye genelinde vahşetler arka arkaya geliyor. Devlet büyüklerimizin, mensubu olduğumuz belediyelerin artık ciddi kararlar alması gerekiyor. Mamaları bize veriyor belediyeler, dağıtıyoruz. Aşılarını yapıp kısırlaştırıyorlar, bize sorumluluk yükleyip mahallelerinizde bakın diyorlar. Zaten kanun ve yasa da bunu gerektiriyor. Bu derece şiddete eğilimli bir toplum olmanın sebebi bence belediyelerin sokak havyalarına gerekli önemi göstermemesi. İnsanları bilinçlendirmemeleri. Kısırlaştırılmış bir hayvanın hiçbir şekilde doğaya ve insana zararı olmaz. Bu ne ilk, ne de son. Ama biz her zaman savaşacağız, kim olursa olsun" dedi.

Şikayet üzerine emniyete çağrılan T.Ç.'nin, polis tarafından ifadesi alınarak serbest bırakıldığı belirtildi.