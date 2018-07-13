Köpekleri çöp kamyonunda öldürdüler!

Nevşehir'de olduğu iddia edilen görüntülerde iki şahıs çöp arabasına koydukları köpekleri ellerindeki süpürgeyle ezerek öldürmeye çalıştı

13 Temmuz 2018 Cuma 10:04

Hayvanlara yapılan eziyet son bulmuyor. Hayvanseverlerin içini acıtacak olay Nevşehir’de yaşandı. İddiaya göre Nevşehir’de yaşanan olayda köpekleri çöp arabasının içinde canlı canlı ezerek öldürmeye çalışıyorlar.

Günün hayvana eziyet görüntüleri Nevşehir’den geldi. Yavru savunmasız hayvanları belediye çalışanları olduğu iddia edilen iki kişi köpekleri çöp arabasına koydu ve sokak hayvanlarını canlı canlı, çöp arabasına sokarak ezdiler. Kurtulmaya çalışan hayvanları ellerindeki sopalarla şiddet uygulayarak çöp kamyonunun içine sokmaya çalıştılar. Görüntüler an ve an kameraya yansıdı.

İnsanlık dışı görüntüler 11 Temmuz saat 21.55’te çekildiği ve belediye çalışanlarının halen görevde olduğu söyleniyor.

Etiketler; #köpek öldürme #köpek #çöp kamyonu #nevşehir
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Ek - 2 saat önce
Allah belanızı versin daha kötü şekilde kıvrana kıvrana geberin
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nur - 2 saat önce
Allah iki cihanda yakanızı bir araya getirmesin inşAllah!İlahi Adalet denen bir şey varsa,emiri verenizden,köle gibi uygulayanıza kadar bu şekilde can verin dilerim!!!
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MURAT ŞENGÜL - 3 saat önce
İmansızlar. Dilerim Allahtan ettiğinizi bulursunuz.
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