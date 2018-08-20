Kore gazisi, 60 yıllık emaneti yanından ayırmıyor

Antalya'da bir huzurevinde yaşamını sürdüren Kore gazisi Mithat Teker (82), Kore'de 60 yıl önce kendisine hediye edilen Türk bayrağını yanından hiç ayırmıyor

Antalya'da oturan Mithat Teker, 1956 yılında 24 aylık vatani görevini yapmak için askere gitti. Birliğinden görevlendirilen askerlerle birlikte Güney Kore'ye gönderilen Teker, burada 12 ay görev yaptı. Bağlı bulunduğu 8'inci Türk Tugayı'nda çalışkan ve iş bitiriciliği nedeniyle komutanlarının takdirini kazanan Mithat Teker'e, vatani görevini tamamlamasının ardından Türkiye'ye dönerken bir komutanı tarafından üzerinde '8'inci Türk Tugayı Kore Hatırası 1957-1958' yazılı Türk bayrağı hediye edildi. Hediyeyi kendisiyle birlikte Türkiye'ye getiren Mithat Teker, hatırasına 60 yıldır gözü gibi bakıyor.

​Askerden geldikten sonra evlenip 2 çocuğu dünyaya gelen Teker, çocuklarının büyüyüp yurt dışına giderek orada yaşaması nedeniyle hayat arkadaşı Emine Teker ile yalnız kaldı. Emekli maaşıyla geçinen çift, Kepez Belediyesi Şevkat ve Huzurevi'nde mutlu bir şekilde yaşıyor.

BAYRAĞI EVLATLARINA BIRAKACAK

Gençlik yıllarından hatıra olarak sadece Türk bayrağının kaldığını belirten Kore gazisi Mithat Teker, bayrağı sık sık açıp öperek anılarını tazelediğini söyledi. Eşiyle birlikte yaşlanmaktan mutlu olduğunu anlatan gazi Teker, Kore'ye bir ayda gittiklerini, aynı sürede geri döndüklerini aktardı. Vatani görevini mutlu ve gururlu tamamladığını da kaydeden Teker, “Biz bölüğü ayakta tuttuk. Komutanım bana bu bayrağı hediye etti. Daha huzurluyum bu bayrakla. Yaşamımı yitirdiğim zaman bayrağımı oğluma bırakacağım. 60 yıldır gururla taşıyorum" dedi.