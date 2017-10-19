Korkunç olay parkta sinir krizi geçirince ortaya çıktı!

Parkta sinir krizi geçiren bir genç kızın kayıp olduğu ve arandığı ortaya çıktı. Kızın yaşadıkları ise korkunç

Olay Düzce'de meydana geldi. Dün öğlen saatlerinde Küçüksu Parkı'nda bir genç kız sinir krizi geçirdi. Genç kızı görenler durumu sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri genç kıza müdahale ettikten sonra kızı hastaneye götürdü.



Yapılan incelemede kızın 3 aydır kayıp olan ve ailesi tarafından aranan 20 yaşındaki H.K. olduğu ortaya çıktı.



İfadesine başvurulan genç kız ise yaşadıklarını anlattı. Bir kafede garson olarak çalışırken, avukat olduğunu söyleyen D.H. tanıştığını anlattı. D.H. ile bir ay arkadaşlık yaptığını anlatan genç kız, daha sonra da D.H.'nin aslında cezaevi firarisi olduğunu ve kendisine yalan söylediğini öğrendi. Bunun üzerine genç kız D.H. ile ayrıldığını anlattı. Ayrılık sonrası sabah işe giderken D.H.'nin kendisini zorla araca birdirerek kaçırdığını ve İstanbul'a götürdüğünü anlatan H.K., orada bir eve yerleştirildiğini ve burada 5 kişinin kendisine tecavüz ettiğini anlattı.



Bir yolunu bularak evden kaçtığını anlatan genç kız, daha sonra da otostop çekerek Düzce'ye geri döndüğünü ancak başına gelenler yüzünden evine gidemediğini söyledi.



H.K. kendisine tecavüz edenler ve kaçıranlar hakkında şikayetçi olurken, jandarma da olayla ilgili soruşturma başlattı.