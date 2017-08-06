Köydeki tavuk ölümleri paniğe neden oldu

SİVAS'ın Suşehri ilçesine bağlı Çataloluk Köyü'nde meydana gelen toplu tavuk ölümleri köy halkını endişelendirdi

Suşehri ilçesine bağlı Çataloluk Köyü Bakacak Mahallesi’nde yaşayan Necla Yazıcı, Nuriye Yazıcı ve Zeynep Yazıcı'ya ait 59 tavuk aralıklarla telef oldu. Telef olan tavuklardan 32'sinin sahibi Necla Yazıcı, "3 gün içerisinde tavuklarım peş peşe öldü. Ölen tavukları çuvala koyup attık. Hayvanlar yedi. Kuş gribi olabileceği söylendi" dedi.



Aynı mahallede yaşayan ve 20 tavuğundan 17 tanesi 6 gün içerisinde telef olan Nuriye Yazıcı ise ölen tavuklarını poşetlere koyup attığını belirtti.



Köyde peş peşe tavuk ölümlerinin görülmesi üzerine İlçe Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü ekipleri, ölen hayvanlardan numune alarak incelenmek üzere laboratuvara gönderdi. Yaşanan tavuk ölümleri, köy halkını tedirgin etti.



Suşehri Kaymakamı Ender Faruk Uzunoğlu, "Kuş gribi olup olmadığı henüz belli değil. Ölen tavukların hepsi bir anda ölmemiş. 3 gün içinde ölen var, 6 gün içinde ölen var. Bu konuyla ilgili İlçe Tarım Müdürlüğü ekiplerini görevlendirdik. Ekipler köye giderek ölen tavuklardan numune alarak laboratuvara gönderdi. Laboratuvar incelemesi sonucu kuş gribi olup olmadığı kesinlik kazanacak" dedi.



Sİvas kent merkezi yakınlarındaki Kumyurt, Serpincik ve Akören köylerinde de 1 Ağustos'ta kanatlı hayvan ölümleri üzerine yapılan incelemede, telef olan kazda kuş gribi virüsüne rastlanması üzerine tüm kanatlı hayvanlar itlaf edilmişti.

Kaynak: