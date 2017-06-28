Küçük kıza tacizden, 5 Suriyeli'ye gözaltı

Antalya'nın Alanya İlçesi'nde plajda küçük yaşta kız çocuğunu taciz ettiği iddia edilen Suriyeli 5 şüpheli, jandarma tarafından yakalandı

Küçük kıza tacizden, 5 Suriyeli'ye gözaltı

Alanya'ya bağlı İncekum bölgesinde öğle saatlerinde 5 yıldızlı bir otelin sahilinde Suriyeli 5 erkek iddiaya göre yabancı uyruklu kız çocuğunu taciz etti. Plajdaki vatandaşların şikayeti üzerine otel güvenliği Suriyelilere müdahale etti. 4 Suriyeli olay yerinden kaçarken, güvenlik görevlileri birini yakaladı. Otel yetkililerinin ihbarı üzerine bölgeye jandarma ekipleri sevk edildi. İncekum Jandarma Karakolu ekipleri kaçan 4 Suriyeliyi de kısa sürede yakaladı.

Gözaltına alınan 5 şüpheli işlemleri için İncekum Jandarma Karakolu'na götürülürken, kızın ailesinin şikayetçi olduğu belirtildi.


 


Kaynak: DHA
Etiketler; #alanya #taciz #suriyeli
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