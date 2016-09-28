Genelkurmay Başkanlığına yazı



"İşlem yapılan askerlerin görevlerine kimler atandı?"

Haber Kaynağı: AA

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu bünyesinde yürütülen, "Ergenekon", "Balyoz Planı" ve "Askeri Casusluk" kumpas soruşturmalarına ilişkin dosyalar, aynı birimin Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanmasının (FETÖ/PDY) 15 Temmuz darbe girişimi ana soruşturma dosyasına dahil edildi.FETÖ/PDY'nin 15 Temmuz'daki darbe girişimiyle ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu savcılarından Can Tuncay tarafından yürütülen ana soruşturmanın kapsamı genişletildi.Mağdurların şikayetleri üzerine, geçtiğimiz yıl başlatılan "Ergenekon", "Balyoz Planı" ve "Askeri Savcılık" kumpas soruşturmalarını yürüten başsavcılık, bu soruşturmalara konu olan kumpasları, FETÖ'nün 15 Temmuz'daki darbe girişiminin ön hazırlığı olarak değerlendirerek, dosyaları darbe girişimiyle ilgili yürütülen ana soruşturma dosyasına ekledi.Başsavcılık, gelişme kapsamında Genelkurmay Başkanlığına yazı göndererek, dönemin özel yetkili İstanbul Cumhuriyet Başsavcıvekilliği görevlisi savcılarca açılan "Balyoz Planı", "Ergenekon" ve "Askeri Casusluk" davalarıyla ilgili haklarında soruşturma olan ve kovuşturma açılan muvazzaf askerlerin listesini istedi.Ayrıca bu soruşturmalar çerçevesinde görevden alınan ve emekliye ayrılan kişilerin yerlerine atanan askerlerin kimliklerinin tespit edilmesi ve darbe girişimine iştirak ettikleri iddiasıyla haklarında soruşturma açılıp açılmadığı yönünde rapor hazırlanması da talep edildi.FETÖ/PDY üyesi bazı askerler tarafından Türkiye Cumhuriyeti Hükümetine yönelik 15 Temmuz'da darbe girişiminde bulunulduğu ve bu darbe girişimiyle ilgili soruşturma yürütüldüğü bilgisi verilen yazıda, kapatılmasına karar verilen dönemin Ceza Muhakemeleri Kanunu'nun (CMK) 250. ve Terörle Mücadele Kanunu'nun (TMK) 10. maddesiyle görevli cumhuriyet başsavcılıkları ve ağır ceza mahkemelerince, "Ergenekon", "Balyoz Planı" ve "Askeri Casusluk" gibi isimlerle bilinen soruşturmalar-kovuşturmaların, FETÖ üyesi emniyet görevlisi, hakim ve savcılar tarafından yapıldığı hususunda şüphe olduğu aktarıldı.Şüpheli bu soruşturma-kovuşturmalarda terör örgütü üyesi olmayan askerlerin hedef alındığı belirtilen yazıda, "Sahte veya manipüle edilmiş delillere dayanılarak kararlar verildiği, bu şekilde terör örgütü mensubu olmayan askerlerin silahlı kuvvetlerden çıkarılmaları veya emekliye ayrılmalarının sağlanarak tasfiye edildiği iddialarının bulunduğu" ifade edildi.Söz konusu yazıda, şu sorulara yanıt verilerek, rapor yazılması istendi:"Genelkurmay Başkanlığının kayıtlarının incelenerek kapatılan CMK. 250 ve TMK 10. maddeleriyle yetkili başsavcılıklar ve ağır ceza mahkemelerince haklarında soruşturma açılan ve kovuşturma yürütülen muvazzaf asker kimlik bilgileri, o dönemde görevlerinin ne olduğu, bu askerler hakkında hangi idari tasarrufların uygulandığı veya emekliye ayrılıp ayrılmadıkları. Ergenekon, Balyoz ve Askeri casusluktan hakkında işlem yapılan askerlerin mevcut görevlerine adli işlem sonrası vekaleten veya asaleten hangi asker şahıslar atandı? Atanan asker şahısların darbe girişiminin gerçekleştiği 15 Temmuz 2016 itibarıyla görevleri nedir? Darbe girişimine iştirak ettikleri iddiasıyla haklarında soruşturma yapılıp yapılmadığı, yapılmış ise meslek safahatları nedir?"FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimi ana soruşturmasına dahil edilen "Ergenekon", "Balyoz Planı" ve "Askeri Casusluk" kumpas soruşturmaları, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosunda görevli savcılar tarafından, ayrı ayrı yürütülüyordu.