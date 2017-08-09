Kurban Bayramı tatili uzayacak mı? İki Bakan açıklama yaptı!

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci ve Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, Kurban Bayramı tatilinin uzatılıp uzatılmayacağı ile ilgili açıklama yaptı

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, MÜSİAD Yönetim Kurulu üyeleriyle bir araya geldi. Görüşmede basın mensuplarının sorularını da yanıtlayan Zeybekci, Kurban Bayramı tatilinin uzatılmasıyla ilgili soruya şu yanıtı verdi:



"Bu üretimi düşürür, turizmi destekler mi destekler. Onun için buradaki bölümde susma hakkımı kullanıyorum. Türkiye olarak tatilden daha çok çalışmaya, üretmeye ve ihracat yapmaya ihtiyacımız olduğunu düşünüyorum. Ama diğer taraftan bununla ilgili alınacak kararlara da saygı duyoruz" diye konuştu.



Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş ise Kurban Bayramı tatiliyle ilgili "Bu konu Bakanlar Kurulu'na gelmedi. Bakanlar Kurulu'na gelirse konu konuşulur. Türkiye için en hayırlısı neyse o karar verilir" dedi.





TURİZMCİLER NE İSTİYOR?



Turizmciler, bayramdan önceki pazartesi-salı günleri ve yarım günlük arife gününü de içine alacak şekilde 26 Ağustos cumartesi gününden 4 Eylül pazartesi gününe kadar 10 günlük tatil önerdi. Turizmcilerin ikinci önerisi ise yarım günlük arife günü tatilinin tam güne dönüştürülerek, Kurban Bayramı tatilinin 30 Ağustos Zafer Bayramı ile birleştirilip 30 Ağustos Çarşamba'dan 4 Eylül Pazartesi'ye kadar 6 gün şeklinde uzatılması olmuştu.