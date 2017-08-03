Kurbanlık dana, sahibini hastanelik etti

KÜTAHYA'nın Tavşanlı İlçesi'nde kedisine ait kurbanlık dananın saldırısına uğrayan 77 yaşındaki Fatma Çömez yaralandı

Olay, Yıldırım Beyazıt Mahallesi'nde meydana geldi. Fatma Çömez, kurbanlık aldığı danayı otlatmak için evlerinin yakınındaki çayırlık alana götürdü. Kurbanlık dana otlarken yanına gelen sahibi Fatma Çömez'e saldırdı. Dananın boynuzladığı Fatma Çömez yaralandı. Çömez, vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 ambulansıyla Tavşanlı Doç.Dr.Mustafa Kalemli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan Fatma Çömez'in sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.









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