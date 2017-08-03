Kurbanlık dana, sahibini hastanelik etti

Olay, Yıldırım Beyazıt Mahallesi'nde meydana geldi. Fatma Çömez, kurbanlık aldığı danayı otlatmak için evlerinin yakınındaki çayırlık alana götürdü. Kurbanlık dana otlarken yanına gelen sahibi Fatma Çömez'e saldırdı. Dananın boynuzladığı Fatma Çömez yaralandı. Çömez, vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 ambulansıyla Tavşanlı Doç.Dr.Mustafa Kalemli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan Fatma Çömez'in sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.Kaynak: DHA
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.