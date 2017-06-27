Kurmay Albay Mustafa Kaplan son yolculuğuna uğurlandı

27 Mayıs 1960 ihtilalinin önemli isimlerinden Milli Birlik Komitesi üyesi, 14'lerden Em. Kurmay Albay Mustafa Kaplan Levent Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı

Kurmay Albay Mustafa Kaplan son yolculuğuna uğurlandı
95 yaşındaki Emekli Kurmay Albay Mutafa Kaplan, tedavi gördüğü Acıbadem Taksim hastanesinde dün akşam saatlerinde hayatını kaybetti. Kaplan için bugün öğle vakti Levent Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Törene Kaplan'ın ailesi, yakınları ve dostları katıldı. Mustafa Kaplan'ın yeğenleri Adil ve Hakan Feyyat cami bahçesinde taziyeleri kabul etti.

Kılınan cenaze namazının ardından Mustafa Kaplan'ın Türk Bayrağına sarılı tabutu omuzlara alınarak cenaze aracına konuldu. Kaplan, Topkapı Kozlu'daki aile kabristanına defnedildi.

Kaynak: DHA
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