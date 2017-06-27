Kurmay Albay Mustafa Kaplan son yolculuğuna uğurlandı

95 yaşındaki Emekli Kurmay Albay Mutafa Kaplan, tedavi gördüğü Acıbadem Taksim hastanesinde dün akşam saatlerinde hayatını kaybetti. Kaplan için bugün öğle vakti Levent Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Törene Kaplan'ın ailesi, yakınları ve dostları katıldı. Mustafa Kaplan'ın yeğenleri Adil ve Hakan Feyyat cami bahçesinde taziyeleri kabul etti.Kaynak: DHA
Kılınan cenaze namazının ardından Mustafa Kaplan'ın Türk Bayrağına sarılı tabutu omuzlara alınarak cenaze aracına konuldu. Kaplan, Topkapı Kozlu'daki aile kabristanına defnedildi.
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