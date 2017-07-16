Kuzenini 11 bıçak darbesiyle öldürdü, 12.5 yıl hapse çarptırıldı

BURSA'da, geçen Kasım ayında, evinde tartıştığı uyuşturucu kullanan amcasının oğlu 24 yaşındaki Ahmet Akın'ı 11 bıçak darbesi ile öldürmekten yargılanan 33 yaşındaki Hakan Akın, önce ömür boyu hapis cezasına çaptrıldı. Mahkeme heyeti, ağır tahrik ve sanığın olay sonrası 112'den sağlık ekibi istemesini dikkate alıp cezayı 12 yıl 6 aya indirdi

Hakan Akın, merkez Osmangazi İlçesi Ebu İshak Mahallesi Kızyakup Caddesi'ndeki kendisine ait müstakil evde amcasının oğlu Ahmet Akın ile uyuştucu yüzünden tartıştı. Çıkan kavgada Hakan Akın, amcasının oğlunu 11 yerinden bıçaklayarak öldürdü. Olay sonrası 112 Acil Servis'e telefon açıp ambulans isteyen Akın kaçarken, hastaneye kaldırılan Ahmet Akın ise yaşamını yitirdi. Ahmet Akın'a yapılan otopside vucudunda uyuşturucu madde tesbit edildi. Cinayet sonrası yakalanan ve tutuklanan Hakan Akın hakkında Bursa 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'adam öldürmek' suçundan dava açıldı.



Çıktığı duruşmalarda amacının Ahmet Akın'ın öldürmek olmadığını söyleyen Hakan Akın, "Kendisi zaman zaman benim evde kalıyordu. Olay gecesi tekrar geldi. Evde bulunan uyuştucuyu alıp gideceğini söyledi. Bu yüzden aramızda tartışma çıkınca bana yumruk ile vurdu. Arbede sırasında kırılan sehbanın camı ile bana saldırdı. Kendimi korumak için eline geçirdiğim bıçağı rast gele salladım. Ahmet'e isabet etti. Yaralandığını anlayınca üzüldüm. Hemen 112 acil servisi arayıp ambulans ve sağlık ekibi istedim. Korkudan kaçtım ve yakalandım. Ölmesini istemezdim. Pişmanım" dedi.



Duruşmaya kısa bir ara veren mahkeme heyeti, Hakan Akın'a önce ömür boyu hapis cezası verdi. Mahkeme heyeti, ağır tahrik ve sanığın duruşmadaki iyi halini dikkate alarak Hakan Akın'ın cezasını 12 yıl 6 aya indirdi ve tutukluluk halinin devamına karar verdi.

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