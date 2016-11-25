Lice'de çatışma: 1 asker şehit oldu

Diyarbakır Lice'de teröristlere yönelik operasyon düzenlendi. Operasyon sırasında PKK'lılar ile çatışma çıktı. Çatışmada 1 askerin ağır yaralandığı öğrenildi.
Yaralı asker ekipler tarafından Selahaddin Eyyubi Devlet Hastanesine kaldırıldı ancak asker müdahalelere rağmen yaşama tutunamadı ve şehit oldu.
Bölgede teröristlerin yakalanması için operasyonlar devam ediyor.
Diyarbakır'ın Lice ilçesinde PKK'lı teröristlerin saldırısı sonucu bir asker şehit oldu
Diyarbakır Lice'de teröristlere yönelik operasyon düzenlendi. Operasyon sırasında PKK'lılar ile çatışma çıktı. Çatışmada 1 askerin ağır yaralandığı öğrenildi.