Lice'de çatışma: 1 asker şehit oldu

Diyarbakır'ın Lice ilçesinde PKK'lı teröristlerin saldırısı sonucu bir asker şehit oldu

Lice'de çatışma: 1 asker şehit oldu

Diyarbakır Lice'de teröristlere yönelik operasyon düzenlendi. Operasyon sırasında PKK'lılar ile çatışma çıktı. Çatışmada 1 askerin ağır yaralandığı öğrenildi. 

Yaralı asker ekipler tarafından Selahaddin Eyyubi Devlet Hastanesine kaldırıldı ancak asker müdahalelere rağmen yaşama tutunamadı ve şehit oldu.

Bölgede teröristlerin yakalanması için operasyonlar devam ediyor.


Kaynak: AA
Etiketler; #diyarbakır #lice #şehit
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