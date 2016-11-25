Lice'de çatışma: 1 asker şehit oldu

Diyarbakır'ın Lice ilçesinde PKK'lı teröristlerin saldırısı sonucu bir asker şehit oldu

Diyarbakır Lice'de teröristlere yönelik operasyon düzenlendi. Operasyon sırasında PKK'lılar ile çatışma çıktı. Çatışmada 1 askerin ağır yaralandığı öğrenildi.



Yaralı asker ekipler tarafından Selahaddin Eyyubi Devlet Hastanesine kaldırıldı ancak asker müdahalelere rağmen yaşama tutunamadı ve şehit oldu.



Bölgede teröristlerin yakalanması için operasyonlar devam ediyor.