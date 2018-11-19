Maçta kalp krizi geçirip öldü!

Zonguldak 1'inci Amatör Ligi Ereğli grubu takımlarından Gülüç Belediyespor'un futbolcusu Miraç Bekdaş (28), Eleşlerspor ile oynanan maç sırasında kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti

Maçta kalp krizi geçirip öldü!
19 Kasım 2018 Pazartesi 10:00

Gülüç Belediyepor-Eleşlerspor Alaplı İlçe Stadı'nda saat 14.00'te karşılaştı. Karşılaşmanın ilk yarı bitimine dakikalar kala Gülüç Belediyepor'lu futbolcu Miraç Bekdaş, bir anda yere yığıldı. Bekdaş, stadyumda görevli sağlık ekibi olmadığı için önce soyunma odasına götürüldü. Haber verilmesiyle gelen sağlık ekiplerinin yaptığı müdahalenin ardından ambulansa alınan Bekdaş, Alaplı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Bekdaş, doktorların yaptığı tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. İlk belirlemelere göre kalp krizi geçirdiği belirtilen Bekdaş'ın kesin ölüm nedeni yapılan otopsinin ardından ortaya çıkacak.

3 yıl önce evlenen 1 çocuk babası olan Miraç Bekdaş’ın eşine ve yakınlarına birkaç gündür göğsünde ağrı olduğunu söylediği öğrenildi. Bekdaş'ın ölümünün ardından diğer futbolcular, amatör müsabakalarda sağlık ekibi görevlendirilmemesine tepki gösterdi. Birkaç ay önce bir fabrikada operatör olarak işe başlayan Bekdaş'ın ölümüyle ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.


Kaynak: DHA
Etiketler; #zonguldak #maç #kalp krizi
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