Maddi sıkıntılar yaşayan işadamı eski eşini öldürdü, intihar etti!

İflas eden işadamı, birlikte yaşadığı eski eşini evlerinin önünde öldürdü. İşadamı sonra da intihar etti

Ticaretle uğraşan 41 yaşındaki işadamı Mehmet Kaşıkçı, bankacı Selma Aslan'la tanışarak 2010 yılında evlendi. Çift 5 yıl evliliklerini sürdürdü. Ancak aralarında şiddetli geçimsizlik olan çift 5 yılın sonunda boşandı.



Alınan bilgiye göre boşanmalarına rağmen Kaşıkçı, eski eşini aynı evde yaşamaya ikna etti. Bir süre sonra Kaşıkçı'nın işleri kötü gitmeye başladı ve işadamı iflas etti. Başakşehir'de yaşayan çift, maddi konular üzerine sık sık kavga etmeye başladı.



Önceki akşam çift oturdukları sitenin önüne geldiklerinde yine tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine işadamı tabancasını çıkartarak birlikte yaşadığı eski eşini vurdu. Kaşıkçı daha sonra da tabancayı başına dayadı ve itihar etti.