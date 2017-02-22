Madeni paralardaki Atatürk portresi kalkıyor mu?

Son zamanlarda sosyal medyada darphanede yeni 1 TL 'lerin basıldığı ve bu paralarda Atatürk 'ün portresinin yer almadığı çok sık gündeme gelmişti. Konuyla ilgili Başbakan Yardımcısı Şimşek'ten bir açıklama geldi

Son zamanlarda özellikle sosyal medyada yeni basılan 1 TL'lerde Atatürk'ün portresinin olmadığı onun yerine 15 Temmuz Şehitleri için oluşturulmuş bir görselin yer aldığı gündeme gelmişti. Bu gelişme sosyal medyada Atatürk'ün portresi paralardan kaldırılıyor mu? tartışmalarına da neden olmuştu. Konuyla ilgili Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek'ten bir açıklama geldi.Meclis'te soruları yanıtlayan Şimşek, basılan paraların sınırlı sayıda olduğunu ve hatıra paralar olduğunu söyledi. Atatürk'ün portresinin madeni paralardan çıkartılmasının söz konusu olmadığını belirten Şimşek, böyle bir şeyin de asla söz konusu olmadığını iddia etti.