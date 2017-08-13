Maganda kurşunu ile yaralanan Ahmet hayata 2 yıl 11 gün tutunabildi

İSTANBUL Sultangazi, Gazi Mahallesi'nde 2 Ağustos 2015 tarihinde arkadaşları ile yolda yürürken bir magandanın tabancasından çıkan kurşunla omuriliği zedelenerek felç olan lise öğrencisi Ahmet Emre Çavuş, bu sabah hayatını kaybetti

Olay tarihinde 17 yaşında olan, kaldırıldığı İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesi'nde omuriliğinin zedelendiği belirlenen, Ahmet Emre Çavuş, göğsünün altından itibaren felç oldu. Yerel bir gazetenin imtiyaz sahibi, 2 çocuk babası Bülent Çavuş ile Bahçelievler Çocuk Esirgeme Kurumu'na hizmet veren taşeron firmada 'Bakıcı anne' eşi Zeynep Çavuş, aylarca yoğun bakım servis önünden ayrılamayınca işsiz kaldı. Ahmet Emre Çavuş, daha sonra gerektiğinde yoğun bakıma alınabileceği ve fizik tedavi uygulanabilen Şişli'deki özel bir hastanede ailenin kıt imkanlarıyla tedavi görmeye başladı. Bu merkezin bu yılın başlarında kapatılması üzerine aile fizik tedaviyi Bayrampaşa'da özel bir hastanede sürdürdü



Oğlunun yanından ayrılamayınca işsiz kalan annesi eşi Zeynep Çavuş ve eşi yıllık 190 bin TL'ye yakın tutan fizik tedavi giderini karşılayamaz hale geldi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan, Sultangazi, Avcılar, Bakırköy Belediye başkanlarının yanı sıra Beşiktaş Başkanı Fikret Orman'dan futbolcu Arda Turan'dan sanatçı Yeşim Salkım'a, kadar tanınmış çok sayıda isim de liseli genci ziyaret etti. Aile ve dostlarının çabası ile sürdürülen tedaviye Ahmet Emre Çavuş olumlu yanıt vermeye başladı. Liseli gencin tedavisine devam edilebilmesi amacıyla aileye destek sağlayabilmek için Çavuş ailesini tanıyanlar geçen 28 Mart'ta Küçükköy'de bir düğün salonunda gece düzenlendi. Gecede 20 yerel sanatçı hiçbir ücret almadan sahneye çıkıp Ahmet Emre Çavuş'a destek çağrısında bulundu.



'Çalgı Çengi İkimiz' filminin başrol oyuncuları Ahmet Kural ve Murat Cemcir, de hastaneye giderek Ahmet Emre Çavuş'u ziyaret ederken, ona moral verebilmek için cep telefonu ile görüntülü 'Doğum günü kutlama' mesajları gönderdi. Son dönemde durumunda düzelme görülen ancak, beklenmedik durumda son bir haftada durumu kötüye giden Ahmet Emre Çavuş yeniden Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'ne götürülürken önceki gün yoğun bakım ünitesinde bilinç kaybı ile karşılaştı. Doktorlar kullanılan tüm ilaçları keserken, kendisine gelen liseli gençte bilinç kaybı görüldü. Testlerde, Ahmet Emre Çavuş'un kasıklarında gizli enfeksiyon tespit edildi. Liseli genç bu sabaha karşı kurtarılamadı. Anne ve babası yıkılan Ahmet Emre Çavuş'un cenazesi yarın Sultangazi Cemevi'nde yapılacak tören ardından toprağa verilecek.





Kaynak: