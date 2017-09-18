Mardin'den acı haber: 1 uzman çavuş şehit!

Mardin Nusaybin'den acı haber geldi. Operasyonlarda bir uzman çavuşun şehit olduğu duyruldu

Mardin'den acı haber: 1 uzman çavuş şehit!

Mardin'in Nusaybin İlçesi kırsalında PKK'lı teröristlerle güvenlik görevlileri arasında çıkan çatışmada, 1 uzman çavuş şehit oldu.

Nusaybin'in Çalıköy Manallesi kırsalında terör örgütü PKK'ya yönelik iki gündür devam eden operasyonda kapsamında teröristlerle bugün sıcak temas sağlandı. PKK'lı teröristlerle güvenlik görevlileri arasında çıkan çatışmada 1 uzman çavuş şehit oldu. Bölgede hava destekli operasyon devam ederken, kaçan teöristlerin yakalanması için çatışma bölgesine takviye birlikler gönderildi.


Kaynak: DHA
Etiketler; #şehit #mardin
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