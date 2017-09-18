Mardin'den acı haber: 1 uzman çavuş şehit!

Mardin'in Nusaybin İlçesi kırsalında PKK'lı teröristlerle güvenlik görevlileri arasında çıkan çatışmada, 1 uzman çavuş şehit oldu.
Nusaybin'in Çalıköy Manallesi kırsalında terör örgütü PKK'ya yönelik iki gündür devam eden operasyonda kapsamında teröristlerle bugün sıcak temas sağlandı. PKK'lı teröristlerle güvenlik görevlileri arasında çıkan çatışmada 1 uzman çavuş şehit oldu. Bölgede hava destekli operasyon devam ederken, kaçan teöristlerin yakalanması için çatışma bölgesine takviye birlikler gönderildi.
Mardin Nusaybin'den acı haber geldi. Operasyonlarda bir uzman çavuşun şehit olduğu duyruldu
Mardin'in Nusaybin İlçesi kırsalında PKK'lı teröristlerle güvenlik görevlileri arasında çıkan çatışmada, 1 uzman çavuş şehit oldu.