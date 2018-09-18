Marka Tescilinin Önemi

Günümüzde birçok kişi, kurum veya şirket tanınabilmek ve piyasada yer alabilmek için reklamlar ve promosyonlar yapabilmektedir

Günümüzde birçok kişi, kurum veya şirket tanınabilmek ve piyasada yer alabilmek için reklamlar ve promosyonlar yapabilmektedir. Ancak özellikle ürünleri ürün yapan ve şirketin tanına bilirliğine etki eden en önemli şey markalardır. Marka, ürünleri veya kurumları diğer ürün ve kurumlardan ayıran en temel figürlerdir. Şirketleri şirket yapan ve akılda kalıcılığı sağlayan markaların da tescil edilmesi oldukça önemlidir.

Marka Tescili Nedir?

Belirlenmiş olan markaların tescil edilmesi, o markanın haklarına sahip olmayı sağlar. Bu nedenle birçok kişi ya da kurum marka tescilinin önemini kavramaktadır. Bunun için gerçek ya da tüzel kişilerin belirledikleri markalar için Türk Patent Kurumu’na başvurması gerekir. Gerekli evrakların hazırlanması ve başvurulması ile başlayan süreç ile yaklaşık 1 yıl içerisinde markanın tescili sağlanabilir. 10 yıl süre ile markanın haklarını eline alan kişiler ya da kurumlar bu sayede birbirinden önemli haklara da sahip olmuş olur.

Marka Tescilinin Faydaları

Belirlenmiş olan markanın tescil edilmesi, tescil edilmeyen markaya göre çok daha güvenli bir durum yaratır. Markanın tescil edilmesi ile kişi ya da kurumlar markanın tüm haklarına sahip olabilmektedir. Bu süreçte sahip oldukları markanın kopya ya da taklit edilmesine karşı önlemler alabilir ve aksi halde de hukuki süreci başlatabilir. Ayrıca markanın tanınmış bir yapıda olması da şirketlerin ürün yelpazesini oldukça kolay bir şekilde arttırır. Çoğu kişi almak istedikleri ürün ya da hizmetleri marka çerçevesinde değerlendirdiği için, markanın güvenilir bir şekilde olması, kişilerin bu markaya itecektir. Markanın tescil edilmesi ile alt markaların yaratılması da sağlanabilir. Bu nedenle güçlü bir marka olmak, piyasada söz sahibi olmayı ve kullanıcılarda güven yaratmayı sağlar. Bu durumlara ulaşmak için de markanın öncelikli olarak tescil edilmesi gerekir. Tescil edilmeyen markaların piyasada yer alması hem hukuki açıdan sorun doğurabilir hem de kopya ya da taklit edilmesi ile markanın itibarını sarsabilir. Bu nedenle birçok kişi, kurum ya da şirket marka tescilinin önemini anlayarak ilk olarak marka tescil başvurularına yönelir. Marka tescili en önemli sınai haklardan bir tanesidir.