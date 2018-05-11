Market sahibi, market soygununda yakalandı!

Kayseri'de girdiği 3 marketten sigara, içki ve para çalan 2 şüpheli polis tarafından yakalandı. Hırsızlık şüphelilerinden birinin de market işletmecisi olduğu ortaya çıktı

Market sahibi, market soygununda yakalandı!
11 Mayıs 2018 Cuma 11:08

Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, Kocasinan ilçesine bağlı Zümrüt,  Fevzi Çakmak ve Mevlana mahallelerindekii market hırsızlığı ihbarını değerlendirdi. 3 markete aynı yöntemlerle girilerek toplam 15 bin lira değerinde sigara ve içki ile para çalınması üzerine polis çalışma başlattı. Hırsızlık şüphelilerinin Hüseyin B. (30) ve aynı yaştaki arkadaşı Mustafa Ö. olduğunu belirlendi. Hırsızlık yaptıkları marketlerin güvenlik kameralarına ait görüntü kayıt cihazlarını da çalan şüpheliler, çevredeki kameralardan belirlendi. Yeni bir market hırsızlığı hazırlığında olan 2 arkadaş polis tarafından yakalandı. Sorgulanmak üzere Hırsızlık Büro Amirliği'ne götürülen Hüseyin B., kendisinin de market sahibi olduğunu söyledi. Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde bulunan Adli Tabiplikte Sağlık kontrolünden geçirilen 2 şüpheli çıkarıldığı nöbetçi mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderildi.


Kaynak: DHA
Etiketler; #kayseri #market #market hırsızlık
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