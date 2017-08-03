Marmaris'te batan motoryatta hayatını kaybedenlerin cenazeleri memleketlerine götürüldü

Muğla'nın Marmaris ilçesinde batan motoryatta hayatını kaybeden 3 kişinin cenazeleri, otopsi işlemlerinin ardından yakınları tarafından teslim alındı, gözaltına alınan yatın kaptanı ve gemicisi adliyeye sevk edildi

Marmaris'in Bozburun Mahallesi açıklarında batan "Anemone" isimli motoryattan cansız bedenleri çıkartılan yatın sahibi Ali Doğan Çayırlıoğlu ile Safiye ve Mert Ali Ağdemir'in Muğla Adli Tıp Kurumundaki otopsileri tamamlandı. Cenazeler, yakınlarına teslim edildi.



Çayırlıoğlu'nun eşi Dilek Çayırlıoğlu ile kazada eşi ve çocuğunu kaybeden Ayhan Ağdemir cenazelerin teslim edilmesi sırasında gözyaşı döktü. Çayırlıoğlu ve Ağdemir'i yakınları teskin etmeye çalıştı. Safiye ve Mert Ali Ağdemir'in cenazesi İstanbul'a, Çayırlıoğlu'nun cenazesi ise Bodrum ilçesine götürüldü.



Safiye ve Mert Ali Ağdemir'in cenazesinin cumartesi günü İstanbul Maltepe'de düzenlenecek cenaze namazının ardından toprağa verileceği, Çayırlıoğlu'nun cenazesinin ise bugün Bodrum'da defnedileceği belirtildi.



Kaptan ve gemicisi adliyeye sevk edildi



Olayın ardından gözaltına alınan motoryatın kaptanı Mustafa Donka ile gemici Yücel Bektaş ise ifade işlemlerinin ardından Marmaris Sahil Güvenlik Grup Komutanlığı ekiplerince adliyeye getirildi.



Alınan bilgiye göre, Donka ifadesinde, "Limandan çıktım her şey normaldi. Kaptan kökünde bulunuyordum. Bir kaç dakika sonra gemicinin 'Su alıyoruz' dediğini duydum. Her şey anlık oldu. Neden battığımızı bilmiyorum." dedi.



Birden yatın içine su dolmaya başladığına işaret eden gemici Bektaş da "Arkadan su aldık. Kaptana söyledim. 2 dakika içinde tekneye su doldu ve battık." ifadesini kullandı.



Motoryatın arka kapağının açık kaldığı ve süratli olduğu için battığı iddiaları ise araştırılıyor.



Bu arada motoryatın batışıyla ilgili Marmaris Liman Başkanlığınca görevlendirilen teknik bir ekip çalışmaya başladı.



Marmaris'in Bozburun Limanı'ndan dün demir alan 20 metre uzunluğundaki "Anemone" isimli fiber motoryat, kıyıdan yaklaşık 200 metre uzaklaştıktan sonra su alarak batmıştı. Yattaki 8 kişi kurtarılırken 3 kişi batan motoryatın içinde kalarak yaşamını yitirmişti. Arama çalışmaları sonunda Ali Doğan Çayırlıoğlu (55), Safiye Ağdemir (40) ve Mert Ali Ağdemir’in (15) cesetlerine ulaşılmıştı.





Kaynak: