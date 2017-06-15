Meral Akşener: Herkesin düşünmesi lazım

MERAL Akşener , CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'Adalet Yürüyüşü' başlatmasına ilişkin, "Bugünün güçlüleri bir zamanlar,o günün güçlülerine karşı "güçlünün hukuku değil,haklının hukuku.Adalet herkese bir gün lazım olur" derlerdi. Ülkemizde ana muhalefet lideri "adalet" pankartı ile yürümek zorunda kalıyorsa, herkesin durup düşünmesi gerekir. Huzur ve adalet tesis edilmelidir " dedi

Meral Akşener: Herkesin düşünmesi lazım
Eski MHP Milletvekili Meral Akşener resmi Twitter hesabından CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Ankara Güvenpark'tan İstanbul'a 'Adalet Yürüyüşü' başlatmasına yönelik açıklma yaptı. Meral Akşener, "Ayarını bozduğunuz kantar,gün gelir sizi tartar. Bugünün güçlüleri bir zamanlar,o günün güçlülerine karşı "güçlünün hukuku değil,haklının hukuku.Adalet herkese bir gün lazım olur" derlerdi.Ülkemizde hiç değişmeyen tavır,"adalet,hukuk ve demokrasi "diyerek iktidara gelenlerin gücü sürdürmek için bu taleplerini unutmalarıdır. Ülkemizde ana muhalefet lideri"adalet"pankartı ile yürümek zorunda kalıyorsa,herkesin durup düşünmesi gerekir. Huzur ve adalet tesis edilmelidir" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
Avatar
gececii - 15 saat önce
ana muhalefet olarak hiç bir girişimde konumunu kullanamayan muhalefet neye kime muhalefet kendini ıspatlayamayan ucuzz şeylerle gündemde kalmaya çalışan akıl fakiri diyicemmm artıkk yürümekk için yol arayan türkiyede yol çokk buyursunn bakalımmm
Yanıtla Beğenme(0)