Meral Akşener: Herkesin düşünmesi lazım

MERAL Akşener , CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'Adalet Yürüyüşü' başlatmasına ilişkin, "Bugünün güçlüleri bir zamanlar,o günün güçlülerine karşı "güçlünün hukuku değil,haklının hukuku.Adalet herkese bir gün lazım olur" derlerdi. Ülkemizde ana muhalefet lideri "adalet" pankartı ile yürümek zorunda kalıyorsa, herkesin durup düşünmesi gerekir. Huzur ve adalet tesis edilmelidir " dedi

Eski MHP Milletvekili Meral Akşener resmi Twitter hesabından CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Ankara Güvenpark'tan İstanbul'a 'Adalet Yürüyüşü' başlatmasına yönelik açıklma yaptı. Meral Akşener, "Ayarını bozduğunuz kantar,gün gelir sizi tartar. Bugünün güçlüleri bir zamanlar,o günün güçlülerine karşı "güçlünün hukuku değil,haklının hukuku.Adalet herkese bir gün lazım olur" derlerdi.Ülkemizde hiç değişmeyen tavır,"adalet,hukuk ve demokrasi "diyerek iktidara gelenlerin gücü sürdürmek için bu taleplerini unutmalarıdır. Ülkemizde ana muhalefet lideri"adalet"pankartı ile yürümek zorunda kalıyorsa,herkesin durup düşünmesi gerekir. Huzur ve adalet tesis edilmelidir" ifadelerini kullandı.

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