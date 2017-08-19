Merit Lefkoşa Hotel: Mavinin ve Yeşilin Birleştiği Yer

Lefkoşa’nın kalbinde yer alan Kıbrıs Merit Lefkoşa Hotel ile tatilin keyfini çıkaracaksınız. Bizans ve Osmanlı mimari sentezleri ile lüks bir tatil sizleri bekliyor

Ercan Havaalanı’na 25 km mesafede bulunan ve Lefkoşa şehir merkezinde yer alan Lefkoşa Hotel, siz değerli konuklarına muhteşem bir tatil vadediyor. Lefkoşa’nın ilk beş yıldızlı oteli olma unvanını elinde barındıran Lefkoşa Hotel, 29 Ekim 2009 tarihinde hizmete girmiştir. Bu sebeple açılış tarihi de önemli bir günü temsil etmektedir.

Osmanlı ve bizans mimarisinin sentezlerini bir arada barındıran Lefkoşa Hotel, bu bakımdan da tarihle turizmi bir araya getirmiştir. Kıbrıs Merit Lefkoşa Hotel, konukları otelin 14. Katından itibaren Lefkoşa’nın güneyi ve kuzeyini seyretmek imkânı da sunuyor.

Tarih ile Turizmin Sentezi Kıbrıs Merit Lefkoşa Hotel

116 oda ve 260 yatak kapasitesi ile hizmet veren Kıbrıs Merit Lefkoşa Hotel, 102 standart, 5 deluxe suit, 8 standart suit ve 1 kral dairesi ile hizmet vermektedir. Kartlı anahtar sistemi ile hizmet veren otelde tüm standart hizmetler yer alıyor. Merkezi havalandırma sistemi, kartlı anahtar sistemi, duş ve banyo, saç kurutma makinesi, uydu yayını, LCD TV, telefon, güvenlik kasası, mini bar, yangın alarm sistemi, kablosuz interneti, ütü ve ütü masası gibi standart hizmetler verilmektedir.

Lefkoşa Hotel, Ottoman Kebab House, kış bahçesi, pastane, lobby bar, Merit cafe ve ana restaurantı ile hizmet vermektedir. Ayrıca otel tesisleri içerisinde 24 saat oda servisi, business center, vale park, kuru temizleme, çamaşırhane, unisex kuaför ve güzellik salonu, SPA, fitness center, sauna, bio sauna, kar çeşmesi, macera duşu, uzak doğu masajları, Türk hamamı, cilt bakımı, buhar odası, açık-kapalı havuz (açılıp kapanabilen), kapalı otopark, araç asansörü ve toplantı salonları gibi ekstra hizmet alanları da bulunmaktadır.

Meşhur Kıbrıs Casinoları ile de hizmet veren Merit Lefkoşa Hotel & Casino, eğlenceli bir tatilin yanı sıra kazançlı bir tatil sunuyor. Merit casino ile sabahlara kadar eğlenirken, aynı zamanda da kazanabileceksiniz.

Sizlerde Merit Lefkoşa Hotel’in lüks ve konfor dolu hizmetinden yararlanmak istiyorsanız http://www.merithotels.com/tr/merit-lefkosa/hotel adresini ziyaret edebilirsiniz.