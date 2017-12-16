Mesut ve Berna Yılmaz'ın olaydan haberi yok!

İşadamı Abdürrahim Albayrak, eski başbakanlardan Mesut Yılmaz ve eşinin oğullarının vefatından haberleri olmadığını belirterek, "Sabah bu olay olduğunda uçaktaydılar. Şu anda haberleri yok." dedi

İşadamı Abdürrahim Albayrak, bu sabah vefat eden Mehmet Yavuz Yılmaz'ın cenazesinin getirildiği Adli Tıp Kurumunda nasın mensuplarına açıklamalarda bulundu.



Yılmaz'ın vefatı sebebiyle üzüntü ve acılarının büyük olduğunu ifade eden Albayrak, şunları kaydetti:



"Ne Mesut Bey'in ne de Berna Hanım'ın olaydan haberi yok. Çünkü Amerika'ya bir tedavi için gitmişlerdi ve normal gelişleri bu akşamdı. Sabah bu olay olduğunda uçaktaydılar. Şu anda haberleri yok. Biz de birazdan çıkıp uçaktan beyefendiyi alacağız. Uçakta internet de kapatıldı, kimse bilgi vermesin diye onlara. 19.00-19.30 gibi uçak inecek. Nasıl söyleyeceğiz, nasıl yapacağız Allah bilir. Ne söylenir bilemiyorum, acımız çok büyük. Cenazenin günü, camisi de belli değil şu anda. Bu konuda Mesut Bey ve aile bir şey söylemedikten sonra bir şey söylememiz yersiz olur."



Albayrak, gazetecilerin "Gelen bilgiler intihar olduğu yönünde. Siz kendisini tanıyordunuz, bir sorunu var mıydı?" sorusuna "Anlık bir şey, nasıl olduğunu bilemiyoruz. Bir Allah şahit başka kimse yok. Böyle bir ölümü Allah kimsenin başına vermesin. Sabah sayın savcı geldi. Savcı ile Beykoz Devlet Hastanesine gittik, oradan Adli Tıp'a geldik. Buradan da cenazenin yıkanması için Zincirlikuyu'ya gideceğiz." şeklinde cevap verdi.







