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    • Mete Yarar'a saldırının nedeni ortaya çıktı

    Güvenlik Uzmanı Mete Yarar silahlı saldırıya uğradı. Saldırı ile ilgili polis tarafından soruşturma başlatıldı

    29 Ağustos 2016 Pazartesi 13:24
    Mete Yarar'a saldırının nedeni ortaya çıktı
    Güvenlik Uzmanı Mete Yarar silahlı saldırıya uğradı. İlk bilgilere göre Emniyet yetkilileri olayın bir terör saldırısı olmadığını değerlendiriyor.

    Kadıköy, Suadiye'de saat  12.00 sıralarında meydana gelen olayda Mete Yarar tartıştığı kişi ya da kişilerin saldırısına uğradı. Emniyet kaynaklarına ulaşan ilk bilgilere göre tartışma sırasında iki kişi, silahlarını çekerek Mete Yarar'a ateş etti, Mete Yarar da silahını çekerek onlara karşılık verdi.

    Bir görgü tanığı ise saldırıyı 1 kişinin gerçekleştirdiğini, bu kişinin Yarar'la aynı masada oturduğunu, kalktıkları sırada silahını yöneltip tetiğine bastığını ama silahın ateş almadığını Yarar'ın da bu kişiyi kovaladığını söyledi

    POLİS OLAY YERİNDE İNCELEME YAPIYOR.

    Olay yerine gelen polis, saldırının yaşandığı bölgeyi güvenlik şeridiyle çevirdi. Olay yerinde boş ve dolu kovanların yerde olduğu, bunların delil listesi için numaralandırıldıkları görüldü.

    TERÖR İÇERİKLİ DEĞİL

    Emniyet yetkilileri ilk alınan bilgiye göre olayın bir terör saldırısı olmadığının değerlendirildiğini söyledi.

    2 KİŞİ KAÇTI

    İstanbul Emniyet Müdürlüğü yetkilileri olayın çok yönlü soruşturulduğunu söyledi. Öte yandan Mete Yarar twitter hesabına yazdığı yazıda 'Şu an iyiyim. Merak etmeyin" dedi.

    BORÇ YÜZÜNDEN ATEŞ ETMİŞLER

    Güvenlik Uzmanı Mete Yarar'a silahlı saldırı soruşturması sürüyor. Edinilen ilk bilgilere göre, olay  bir terör saldırısı değil. Mete Yarar'a, mimar olan oğlunun alacağı için gittiği kafeteryada, borçlular tarafından 6 el ateş edildiği tespit edildi.

    Kadıköy, Suadiye'de bir kafetarya'da meydana gelen olay, görgü şahitleri ve polis soruşturmasına göre şöyle gelişti. Güvenlik uzmanı Mete Yarar'ın oğlunun Suadiye'de bulunan mimarlık ofisinde eski ortağından  alacağı olduğu tespit edildi. Buna karşılık borçuluların 2  adet 40 bin, 1 adet  de 20 bin liralık senet verdikleri öğrenildi. Olay günü sabah saatlerinde arayan borçlular, parayı vereceklerini ve senetlerin getirilmesini istedi. Oğlu yerine buluşmaya kendisi giden Mete Yarar, iki kişiyle bir süre görüştü. Bu sırada şüpheliler senetleri görmek istedi. Mete Yarar'ın elinden senetleri alan şüphelilerin, masadan hızla kalkarak kaçmaya kalktıkları, bu sırada birinin silahını çekerek 6 el ateş ettiği tespit edildi. Mete Yarar'ın da kovalamaca sırasında iki el havaya ateş ettiği belirlendi.

    Olaydan sonra Mete Yarar'ın Kadıköy İlçe Emniyet Müdürlüğünde ifadesi alındı. Kimlikleri tespit edilen kaçan iki şüphelinin yakalanması için çalışmalar titizlikle sürdürülüyor.
    Haber Kaynağı: DHA
    Anahtar Kelimeler: Mete Yarar, Mete Yarar Saldırı

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