POLİS OLAY YERİNDE İNCELEME YAPIYOR.



TERÖR İÇERİKLİ DEĞİL

2 KİŞİ KAÇTI

BORÇ YÜZÜNDEN ATEŞ ETMİŞLER

Haber Kaynağı: DHA

Güvenlik Uzmanı Mete Yarar silahlı saldırıya uğradı. İlk bilgilere göre Emniyet yetkilileri olayın bir terör saldırısı olmadığını değerlendiriyor.Kadıköy, Suadiye'de saat 12.00 sıralarında meydana gelen olayda Mete Yarar tartıştığı kişi ya da kişilerin saldırısına uğradı. Emniyet kaynaklarına ulaşan ilk bilgilere göre tartışma sırasında iki kişi, silahlarını çekerek Mete Yarar'a ateş etti, Mete Yarar da silahını çekerek onlara karşılık verdi.Bir görgü tanığı ise saldırıyı 1 kişinin gerçekleştirdiğini, bu kişinin Yarar'la aynı masada oturduğunu, kalktıkları sırada silahını yöneltip tetiğine bastığını ama silahın ateş almadığını Yarar'ın da bu kişiyi kovaladığını söylediOlay yerine gelen polis, saldırının yaşandığı bölgeyi güvenlik şeridiyle çevirdi. Olay yerinde boş ve dolu kovanların yerde olduğu, bunların delil listesi için numaralandırıldıkları görüldü.Emniyet yetkilileri ilk alınan bilgiye göre olayın bir terör saldırısı olmadığının değerlendirildiğini söyledi.İstanbul Emniyet Müdürlüğü yetkilileri olayın çok yönlü soruşturulduğunu söyledi. Öte yandan Mete Yarar twitter hesabına yazdığı yazıda 'Şu an iyiyim. Merak etmeyin" dedi.Güvenlik Uzmanı Mete Yarar'a silahlı saldırı soruşturması sürüyor. Edinilen ilk bilgilere göre, olay bir terör saldırısı değil. Mete Yarar'a, mimar olan oğlunun alacağı için gittiği kafeteryada, borçlular tarafından 6 el ateş edildiği tespit edildi.Kadıköy, Suadiye'de bir kafetarya'da meydana gelen olay, görgü şahitleri ve polis soruşturmasına göre şöyle gelişti. Güvenlik uzmanı Mete Yarar'ın oğlunun Suadiye'de bulunan mimarlık ofisinde eski ortağından alacağı olduğu tespit edildi. Buna karşılık borçuluların 2 adet 40 bin, 1 adet de 20 bin liralık senet verdikleri öğrenildi. Olay günü sabah saatlerinde arayan borçlular, parayı vereceklerini ve senetlerin getirilmesini istedi. Oğlu yerine buluşmaya kendisi giden Mete Yarar, iki kişiyle bir süre görüştü. Bu sırada şüpheliler senetleri görmek istedi. Mete Yarar'ın elinden senetleri alan şüphelilerin, masadan hızla kalkarak kaçmaya kalktıkları, bu sırada birinin silahını çekerek 6 el ateş ettiği tespit edildi. Mete Yarar'ın da kovalamaca sırasında iki el havaya ateş ettiği belirlendi.Olaydan sonra Mete Yarar'ın Kadıköy İlçe Emniyet Müdürlüğünde ifadesi alındı. Kimlikleri tespit edilen kaçan iki şüphelinin yakalanması için çalışmalar titizlikle sürdürülüyor.