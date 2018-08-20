Meteroloji'den son hava tahminleri

Meteoroloji'den gelen son hava durumu tahmin raporuna göre, gün içerisinde Doğu Karadeniz'in tamamı, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu ile Muğla ve Antalya'nın batısında gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. 'Bayramda havalar nasıl olacak' diye merak edenler için ise Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 5 günlük hava tahmin raporunu resmi internet sitesinden kullanıcıların bilgisine sundu. Rapora göre; Ege'nin güney ve güneybatı kesimi ile Güneydoğu'nun tamamı ve Adana-Mersin çevresinde bayram boyunca bunaltıcı sıcakların yaşanması öngörülürken Doğu Karadeniz bölgesinde ise bayramın 4 gününde de sağanak yağış bekleniyor. Bölgede yağışların en çok Rize-Ordu illerinde yaşanacağı tahmin ediliyor

Yapılan son değerlendirmelere göre, yurdun kuzey kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu ile Ordu çevreleri, Muğla'nın iç kesimleri ve Antalya'nın batı ilçelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.



Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı ve ülke genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın ise genellikle kuzey ve kuzeydoğu, Akdeniz kıyıları ile Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

AŞIRI SICAK VE SAĞANAK YAĞIŞ UYARISI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 5 günlük hava tahmin raporuna göre; Ege'nin güney ve güneybatı kesimi ile Güneydoğu'nun tamamı ve Adana-Mersin çevresinde bayram boyunca bunaltıcı sıcakların yaşanması öngörülürken Doğu Karadeniz bölgesinde ise bayramın 4 gününde de sağanak yağış bekleniyor. Bölgede yağışların en çok Rize-Ordu illerinde yaşanacağı tahmin ediliyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:



Ankara: Az bulutlu ve açık 29



İstanbul: Az bulutlu 33



İzmir: Az bulutlu ve açık 35



Adana: Az bulutlu ve açık 35



Bursa: Parçalı ve az bulutlu 33



Antalya: Parçalı bulutlu, bugün öğle saatlerinden sonra batı ilçeleri yerel olarak sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 32



Samsun: Parçalı bulutlu 30



Trabzon: Parçalı, zamanla çok bulutlu, bugün sabah saatlerinde batı kesimleri, öğle saatlerinden sonra il geneli yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 28



Erzurum: Parçalı bulutlu, bugün öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 26



Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 37

(Milliyet)