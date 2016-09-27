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    • Metrodaki 'şortlu kadın' tehdidinde flaş gelişme!

    Bursa'da, yolcu olarak bindiği metroda, kulaklıkla müzik dinlerken sataşılan gence sahip çıkan iki kadın yolcuya, hakaret ettikten sonra "Ben sizin hakkınızı koruyorum. Şortlu kadının başına gelenleri biliyorsunuz, hala konuşuyorsun. Kes lan sesini" diye bağırıp küfür ettiği öne sürülen kişinin kimliği tesbit edildi. Polis tarafından gözaltına alınan ve suçlamayı kabul etmeyen 60 yaşındaki M.A. ifadesinin alınması ardından serbest bırakıldı

    26 Eylül 2016 Pazartesi 13:25
    Metrodaki 'şortlu kadın' tehdidinde flaş gelişme!
    Olay, Bursa’da kent içi ulaşımda kullanılan Bursaray'da 20 Eylül salı sabahı meydana geldi. Uludağ Üniversitesi Fen ve Edebiyat Fakültesi Kimya Bölümü'nü bitirdikten sonra Yüksek Lisans yapmak için başvuran D.K., bindiği Bursaray ile merkez Yıldırım İlçesi'ne gitmek istedi. Metro Şehreküstü ile Demirtaş Metro İstasyonu arasındayken, erkek bir yolcu iddiaya göre, yanında duran ve kulaklık ile müzik dinleyen erkek gence, "Neden beni rahatsız ediyorsun diyerek?" küfür etti. Kadın yolcu, bunun üzerine müzik dinleyen gence destek vererek, bağıran kişiye, "Neden bu yaştaki gence yüksek sesle sinkaflı küfür ediyorsunuz? Ayıp değil mi?" diyerek tepki gösterdi. Bu sözlere sinirlenen yolcu kadına, "Ben sizin hakkınızı savunuyorum. Rahatsız olmamanız için" yanıtını verdi. Kadın, bunun üzerine "Ben müziği sesini duymuyorum. Sizin ulu orta sinkaflı küfür etmenizden rahatsızlık duyuyorum" diye karşılık verdi.  Bu sözlere de tepki gösteren aynı yolcu, "Şortlu kadının başına gelenleri biliyorsunuz. Hala konuşuyorsun. Kes lan sesini" diye bağırdı.

    Bu sırada, Demirtaşpaşa istasyonunda inmek için hareket eden kimyager D.K., öfkeli yolcuya, "Bu konunun şortlu kadın ile ne alakası var?"diye sordu. Bu sözlere de sinirlenen erkek yolcu bu kez D.K.'ye dönüp, "Sonra sizin de başınıza gelebilir bu olaylar. Hala konuşuyorsunuz" dedi. D.K.'nın "O halde bu durum herkesin başına gelebilir. Sizin de akrabanızın başına gelebilir" demesi karşısında yine sesini yükselten yolcu, iddiaya göre "Kes lan sesini o...u" diye bağırdı.

    D.K.'nin arkadaşlarına anlattığı bu olay, sosyal medyada geniş yer alırken avukatı Bursa Cumhuriyet Savcılığı'na suç duyurusunda bulundu. Soruşturma başlatan savcılık ve Bursa Emniyet Müdürlüğü, Bursaray'daki güvenlik kameralarını izledikten sonra zanlı olarak belirlediği Otosansit'te kaportacılık yapan M.A.'yı gözaltına aldı. İfadesinde, kulaklık takan genç ile tartıştıklarını kabul eden M.A., kimseye küfür etmediğini, şortlu kadın konusunu ise gündeme getirmediğini öne sürdü. M.A., daha sonra savcının talimatı ile tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.


    Haber Kaynağı: DHA
    Anahtar Kelimeler: Bursa, Bursa Metro Tehdit, şortul Kadın Tehdit

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