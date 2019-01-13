Millet bahçeleri 4 milyara mal olacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından seçim vaadi olarak sunulan millet bahçelerinin TOKİ'ye maliyeti belli oldu.

Şefika Bal - CHP İzmir Milletvekili ve KİT Komisyonu üyesi Atila Sertel, KİT Komisyonu toplantısında millet bahçelerinin maliyetini sordu. TOKİ Başkanı Ömer Bulut ilk etapta yapılması planlanan 25 millet bahçesinin tahmini maliyetinin 1 milyar 200 milyon lira olduğunu açıkladı. 81 ile yapılacak millet bahçelerinin toplam maliyeti ise yaklaşık 4 milyar (eski parayla 4 katrilyon) olacak. Atila Sertel'in sorusunu yazılı olarak cevaplayan Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Başkanı Ömer Bulut, "Şu ana kadar 25 millet bahçesi için idaremizce çalışmalar başlatılmıştır. 25 millet bahçesinin tahmini maliyeti 1 milyar 200 milyon TL'dir. Aralık 2018 itibarıyla 4 adet Millet Bahçesinin yapım ihalesi yapılmış olup diğerleri için çalışmalar devam etmekte" dedi.

Milletin sırtına yük bahçeler

CHP İzmir Milletvekili Atila Sertel, bu tahmini maliyete göre her bir millet bahçesinin ortalama 48 milyon liraya malolacağını belirterek, şunları söyledi: "Cumhurbaşkanı'nın en büyük seçim vaadi bedava kek, çay ve millet bahçeleriydi. 81 ile Millet Bahçesi yapılacağı, İstanbul gibi bazı illerde ise birden fazla millet bahçesi yapılacağı açıklandı. TOKİ Başkanının açıklamasına göre her bir millet bahçesi ortalama 48 milyona yapılacak. 81 ilde millet bahçesi yapıldığı zaman toplam maliyet yaklaşık 4 milyar TL, eski parayla ifade etmek gerekirse 4 katrilyon olacak. Yani millet bahçeleri yine milletin sırtına binilerek yapılacak. Önce yeşili yok ettiler, betona teslim ettiler şimdi de yeşile dönmek için kriz ortamında milyarlar harcıyorlar. Halkımızın gündemi yoksulluk, işsizlik. İşi olmayan, parası olmayan Millet Bahçesinde ne yapacak? Önce ekonomiyi düzeltsinler, işsizliği çözsünler."