Milli atlet eski sevgilisinin önünde intihar etmiş!

Diyarbakır'da dün eğitim gördüğü okulun soyunma odasında tabanca ile vurulmuş olarak ölü bulunan görme engelli milli atletin, 4 ay önce ayrıldığı, kendisi gibi görme engelli olan eski erkek arkadaşının yanında kalbine ateş ederek intihar ettiği öğrenildi

Milli atlet eski sevgilisinin önünde intihar etmiş!
20 Ekim 2018 Cumartesi 13:21

Diyarbakır'da dün eğitim gördüğü okulun soyunma odasında tabanca ile vurulmuş olarak ölü bulunan görme engelli milli atlet Gurbet D.'nin 4 ay önce ayrıldığı, kendisi gibi görme engelli olan eski erkek arkadaşı İ.Y.'nin yanında kalbine ateş ederek intihar ettiği öğrenildi.

ERKEK ARKADAŞININ YANINDA İNTİHAR ETTİ

Dicle Üniversitesi atletizm sahası soyunma odasında dün tabanca ile vurulmuş olarak ölü bulunan Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Antrenörlük Eğitimi Bölümü 4'üncü sınıf öğrencisi, görme engelli milli atlet Gurbet D.'nin ölümüyle ilgili detaylar ortaya çıktı. Yüzde 90 görme engelli olduğu öğrenilen Gurbet Baran'ın kendisi gibi yüzde 70 görme engelli olan ve 4 ay önce ayrıldığı eski erkek arkadaşı İ.Y.'nin yanında intihar ettiği belirlendi.


SİLAHLA KALBİNDEN VURDU

Olay sonrası ifade veren, Gurbet D.'nin eski erkek arkadaşı İ.Y., kız arkadaşıyla ayrıldıklarını, Gurbet'in kendisini bir gün önce telefonla arayarak son kez konuşmak istediğini söylediğini ifade etti. İ.Y., ifadesinin devamında şöyle dedi:

"Atletizm sahası soyunma odasında buluşmak üzere beni çağırarak konuşmak istediğini söyledi. Soyunma odasında ikimiz yalnızdık. Konuştuğumuz sırada çantasından gri renkli tabanca çıkardı. Tabancayı kalbinin üzerine doğru tutarak ateş etti. Hemen durumu 112 Acil sağlık ekipleri ve polise haber verdim. Camları kırıp, sedyeyi içeri sokarak girebildiler. Müdahalele edilip, Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Biz yaklaşık 3-4 yıldır birlikteydik, 4 ay önce ayrılmıştık."


OLAYLA İLGİLİ SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Olay sonrası polisin yaptığı araştırmada, olayda kullanılan 1 adet gri renkli 9 mm tabanca, 2 adet şarjöre basılı fişek, 1 adet sürgüde sıkışan kovan, 1 adet çekirdek, Gurbet D.'nin çantasında 6 adet daha dolu fişek bulundu. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.

Etiketler; #milli atlet ölüm #engelli atlet ölüm #intihar
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