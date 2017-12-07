Minibüste genç kızı kaçıranlar tutuklandı!

Mersin'de minibüste kuzeni Zelal Topçul'u kaçıran Derviş Topçul, pişman olduğunu ve sevdiği için yaptığını söyledi

Geçtiğimiz günlerde üniversite öğrencisi 20 yaşındaki Zelal Topçul, Mersin'de bindiği minibüste kuzeni 22 yaşındaki Derviş Topçul tarafından kaçırılmıştı. Olayın görüntüleri gündeme damga vururken, polis hemen Topçul'un peşine düşmüştü. Akşam saatlerinde Zelal Topçul kurtarılmış ve ailesine teslim edilmişti.



Olay sonrası genç kızı kaçıran amcasının oğlu Derviş Topçul da yakalandı ve gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan Topçul, bugün de adliyeye sevk edildi.



Adliyeye gidişince kapıda bekleyen gazetecilerin genç kızı neden kaçırdığı sorusuna yanıt veren Derviş Topçul, genç kızı sevdiğini ve pişman olduğunu söyledi.



5 ZANLI TUTUKLANDI



Mersin'de, üniversite öğrencisi Zelal Topçul'u bindiği minibüsten zorla indirerek kaçıran Derviş Topçul, ağabeyi Nurullah Topçul, Salih Y., Şeyhmus Y. ve Jiyan E., sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.