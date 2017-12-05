Minibüste kaçırılan genç kızdan güzel haber

Dün minibüste kaçırılma görüntüleri ile gündeme gelen üniversiteli Zelal Topçul kurtarıldı

20 yaşındaki üniversite öğrencisi Zelal Topçul, teyzesiyle bindiği minibüste evlenme teklifini kabul etmediği Derviş Topçul ve onun ağabeyi tarafından kaçırılmıştı. Kaçırılma görüntüleri de gündeme düşen genç kızı kurtarmak için polis ekipleri harekete geçti. Topçul'u bulmak için çok sayıda eve baskın düzenleyen polis ekipleri, Derviş Topçul'un akrabasına ait bir adreste genç kıza ulaştı.



Dün saat 14.30 sıralarında kaçırılan genç kız akşam 21.30'da kurtarıldı. Olayla ilgili de 4 kişi gözaltına alındı.



Zelal Topçu kurtarılma sonrası yaptığı açıklamada, "Her şey bir anda oldu. Şu an iyiyim ve o ana dönmek istemiyorum. Kötü bir olaydı. Böyle olsun istemezdim. Herkes ayağa kalktı. İnşallah kimsenin başına gelmez. Babamla amcamın yanındayım, polislere teşekkür ederim. Ben iyiyim, gittiğim gibi geri geldim. Buldular beni. Tüm polislere teşekkür ederim" dedi.







