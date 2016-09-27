27 Eylül 2016 Salı
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    • MİT'te FETÖ depremi: 87 kişi ihraç edildi

    15 Temmuz darbe girişimi sonrasında, FETÖ ile ilişkisi bulunduğu gerekçesiyle açığa alınan 141 Milli İstihbarat Teşkilatı personelinden 100'ü hakkındaki soruşturma tamamlandı. Gelen son dakika haberinde soruşturma kapsamında 87 personel memuriyetten ihraç edildi. İhraç edilenlerden 52'si hakkında hazırlanan dosya savcılığa gönderilerek suç duyurusunda bulunuldu

    27 Eylül 2016 Salı 13:00
    MİT'te FETÖ depremi: 87 kişi ihraç edildi
    15 Temmuz'daki darbe girişimi sonrasında, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) ile ilişkisi bulunduğu gerekçesiyle açığa alınan 141 Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) personelinden 100'ü hakkındaki soruşturma tamamlandı. Bunlardan 87'si memuriyetten ihraç edildi. İhraç edilen personelden 52'si hakkında hazırlanan dosya savcılığa gönderilerek suç duyurusunda bulunuldu.

    41 KİŞİ HAKKINDAKİ SORUŞTURMA YAKINDA TAMAMLANACAK

    Edinilen bilgiye göre, Milli İstihbarat Teşkilatında, 15 Temmuz sonrasında açığa alınan 141 personelden 100'ünün soruşturması tamamlandı. Görevlerinden uzaklaştırılan personelden, soruşturması tamamlanan 100 kişiden 87'si, 667 sayılı Kanun Hükmünde Kararname gereği kamu görevinden uzaklaştırıldı. Memuriyetten çıkarılan 87 kişi başka bir devlet kurumunda çalışamayacak. İhraç edilen 87 kişinin 52'si hakkındaki sorgulama sonuçları ve delillerden oluşan dosyalar savcılığa gönderilerek bu kişiler hakkında suç duyusunda bulunuldu. Açığa alınan 41 personel hakkındaki soruşturmanın da yakında tamamlanacağı bildirildi.

    MİT'te devam eden soruşturmalara bağlı olarak, FETÖ'cü yapıyla ilişkili olduğu tespit edilen 141 kişi, 15 Temmuz darbe girişimi sonrası açığa alınmıştı.
    Daha önce savcılığa yapılan suç duyuruları sonucu bazı MİT personeli, FETÖ bağlantıları gerekçesiyle tutuklanmıştı.
    Haber Kaynağı: AA
    Anahtar Kelimeler: Mit, Mit Fetö, Fetö

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