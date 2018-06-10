Muharrem İnce Esenyurt'ta konuştu

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, Esenyurt'ta düzenlenen mitingde konuştu

"Benim rakibim bir Beyaz Türk" diyen Muharrem İnce, "Sarayda yaşayan bir Beyaz Türk. Karşısında da bu milletin zencisi var. Zencisi benim, Beyaz Türk o. Bana gariban diyor. Doğru. Ben garibanların adamıyım doğru. Rakibim Beyaz Türk. Sarayında beyaz çay içiyor. Ben sizin gibi siyah çay içiyorum. Onun için o Beyaz Türk, ben zenci" dedi.



"ÜZÜMLÜ KEK VAR, ÇİKOLATALI VAR"

İnce, "Benim size vaadim stadyum değil, park değil, kıraathane değil; bereket fışkıran topraklar, bacaları tüten fabrikalar. Bedava kek yemek isteyen Erdoğan'a oy versin. Fabrikada iş isteyenler bana oy versin. Her şeyi var ama projesi yok. 16 yıldır Türkiye'yi yönetiyor ama 40 gündür 3 tane proje açıkladı. Stat yapacakmış, park yapacakmış, kıraathane açacakmış. Sen Esenyurt'a belediye başkanı mı oluyorsun, Türkiye'ye cumhurbaşkanı mı olacaksın? Bedava kek yiyeceksiniz, üzümlü kek var, çikolatalı var. Ustayım diyordu, meğer kek ustasıymış" diye konuştu.