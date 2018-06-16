Müzik öğretmeni 11. kattan atlayarak intihar etti!

Antalya'daki ailesini Manisa'dan ziyarete gelen müzik öğretmeni Ece Nur K. (27), 11'inci kattaki dairenin balkonundan atladı. Ağır yaralanan Ece Nur K., kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. 2 aylık bebeği olan Ece Nur K.'nin, lohusalık yüzünden bunalıma girdiği, 'Beni üç harfliler rahatsız ediyor' dedikten sonra balkondan atladığı belirtildi

Olay, gece saatlerinde, Muratpaşa ilçesine bağlı Yesilbahçe Mahallesi 1446 ile 1480 Sokak kesişimindeki Şerif Baysal Apartmanı'nda meydana geldi. Manisa'da görev yapan müzik öğretmeni Ece Nur K., bayram tatili için mühendis eşi Barış ve 2 aylık kızı Nisan K. ile Antalya'daki ailesinin yanına geldi. Ece Nur K., iddiaya göre, ailesiyle tartıştıktan sonra 11'inci kattaki dairenin balkonundan kendisini boşluğa bıraktı. Ağır yaralanan Ece Nur K. için 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istendi. İhbarla gelen sağlık görevlilerinin müdahale ettiği Ece Nur K., ambulansla götürüldüğü özel hastanede yaşamını yitirdi. Adli Tıp Kurumu'nun morguna gönderilen genç kadının cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından toprağa verilmek üzere yakınları tarafından morgdan alındı.

'BUNALIMA GİRMİŞ'

Olayın şokunu atlatamadığını belirten Ece Nur K.'nin bir yakını, "Ece Nur, herkes tarafından çok sevilen bir kızımızdı. Kimsenin kalbini kırmaz, herkesi mutlu etmek için çaba sarf ederdi. Ancak lohusalık yüzünden biraz bunalıma girmiş. 'Beni üç harfliler rahatsız ediyor' diyormuş. Bu yüzden atlayıp, yaşamına son vermiş. Çok üzüldük" diye konuştu.

Psikolojik rahatsızlığı nedeniyle kısa süre önce özel kliniğe de gittiği belirtilen Ece Nur K.'nin verilen ilaçları kullanmadığı da öne sürüldü.