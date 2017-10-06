Karaciğer nakli için bekleyen Naim Süleymanoğlu ameliyata alındı. Süleymanoğlu için uygun donörün bulunduğu öğrenildi

Şampiyon halterci Naim Süleymanoğlu, karaciğer yetmezliği nedeniyle geçtiğimiz günlerde hastaneye kaldırılmıştı. Ünlü haltercinin nakile ihtiyacı olduğu öğrenilmişti. Alınan bilgiye göre Süleymanoğlu'nun akrabaları ve yakın çevresinde yapılan testler olumlu sonuç verdi ve uygun donör bulundu. Ünlü ismin ameliyata alındığı ve donörden alınacak karaciğer parçasının nakledileceği öğrenildi.



Ataşehir Memorial Hastanesi'nde ameliyata alınan Süleymanoğlu, 25 Eylül'den bu yana yoğun bakımda tedavi görüyordu.





Naim Süleymanoğlu ameliyattan çıktı



Olimpiyat ve dünya şampiyonu eski halterci Naim Süleymanoğlu ameliyattan çıktı.Acil karaciğer nakli bekleyen efsane halterci için aranan uygun donör bulundu. Süleymanoğlu’nun akrabaları ve yakın çevresinde yapılan araştırma sonucunda testleri olumlu sonuç veren bir arkadaşının donör olmasına karar verildi. Süleymanoğlu bu sabah Ataşehir Memorial Hastanesi'nde ameliyata alındı. Donörden alınan karaciğer parçası ameliyatla Naim Süleymanoğlu’na nakledildi. Süleymanoğlu'nun sağlık durumuyla ilgili hastaneden açıklama yapılacak.Süleymanoğlu, 25 Eylül'de karaciğer rahatsızlığı nedeniyle yoğun bakım ünitesine kaldırılmıştı.