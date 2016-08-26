Haber Kaynağı: DHA

Avize kazası, Kocasinan İlçesi Zümrüt Mahallesi'ndeki Ahmet- Ayşe İnci Camii'nde meydana geldi. Cuma namazı kılınırken, 10 metre yükseklikteki kubbeye yeni monte edildiği belirtilen avize cemaatin üzerine düştü. Zinciri koptuğu belirtilen avizenin altında kalarak yaralananlara önce cemaat müdahale etti. Gelen sağlık ekipleri 11 yaralıya müdahale etti ve durumu ciddi olanlar ambulansla hastanelere götürüldü.Yaralılardan Mehmet Avlar ve İlker Erdoğan'ın Kayseri Eğitim Araştırma Hastanesi'nde, diğer 9 yaralının da kentteki özel hastanelerde tedavi gördüğü belirtildi.Polis soruşturma başlatırken, belediye ekipleri avizeyi kaldırdı. Olayı anlatan cemaatten bazı kişiler, "'Saflarda durup cuma namazı için imamla birlikte tekbir aldığımız sırada büyük bir gürültü oldu. Avizenin demirleri ile üzerinde sallanan kristal parçalar , caminin tam ortasında namaz kılanların üzerine düştü" dedi.