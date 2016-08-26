26 Ağustos 2016 Cuma
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    • Namaz kılarken üzerlerine avize düştü

    Kayseri’de camide cuma namazı kılınırken, cemaatin üzerine tavandan avize düştü, yaralanan 11 kişi ambulanslarla hastanelere kaldırıldı

    26 Ağustos 2016 Cuma 14:37
    Namaz kılarken üzerlerine avize düştü
    Avize kazası, Kocasinan İlçesi Zümrüt Mahallesi'ndeki Ahmet- Ayşe İnci Camii'nde meydana geldi. Cuma namazı kılınırken, 10 metre yükseklikteki kubbeye yeni monte edildiği belirtilen avize cemaatin üzerine düştü. Zinciri koptuğu belirtilen avizenin altında kalarak yaralananlara önce cemaat müdahale etti. Gelen sağlık ekipleri 11 yaralıya müdahale etti ve durumu ciddi olanlar ambulansla hastanelere götürüldü.

    Yaralılardan Mehmet Avlar ve İlker Erdoğan'ın Kayseri Eğitim Araştırma Hastanesi'nde, diğer 9 yaralının da kentteki özel hastanelerde tedavi gördüğü belirtildi.

    Polis soruşturma başlatırken, belediye ekipleri avizeyi kaldırdı. Olayı anlatan cemaatten bazı kişiler, "'Saflarda durup cuma namazı için imamla birlikte tekbir aldığımız sırada büyük bir gürültü oldu. Avizenin demirleri ile üzerinde sallanan kristal parçalar , caminin tam ortasında namaz kılanların üzerine düştü" dedi.
    Haber Kaynağı: DHA
    Anahtar Kelimeler: Kayseri, Cami, Cami Avize Düşme

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