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    • Neden Gümüş Yüzük?

    Neden Gümüş Yüzük?

    25 Ağustos 2016 Perşembe 11:49
    Neden Gümüş Yüzük?

    Takı kullanmayı seven tüm kadın ve erkekler de fark etmiştir ki gümüşten yapılmış olanlar her zaman en uzun ömürlü olanlardır. Özellikle yüzükler dış dünyanın ve bedenin organik etkilerinden en çok etkilenen yerdedir. Bu nedenle gümüş yüzük tercih etmek kalıcı bir şıklığı da beraberinde getirmektedir.

    Tek Taş Yüzük Tercihi

    Tek taş yüzük ise bambaşka bir noktadadır. Günümüzde en özel ve en sık tercih edilen takı çeşidi tek taş yüzüktür aslında. Sadece sevgililer, eşler ve nişanlılar için değil anneler için de tercih edilmektedir.  Genellikle evlilik teklifi sırasında ya da sözlerde, verilen sözü sembolize edecek şekilde kadınlara verilmektedir. Bu ürün pek çoklarınca gümüş olarak tercih edilmektedir.

    Tamtur Yüzük Nedir?

    Tamtur yüzük belki de alyans olarak tercih edilebilecek en şık ve değerli modeldir. Etrafı tamamen küçük karatlı birçok pırlanta ile çevrilmiş olan bu yüzükler hediye olarak da sık sık tercih edilmektedir. takidukkani.com adresine göre, kişinin parmağına ve yüzüğün modeline göre üzerinde 25-30 arası pırlanta olabilmektedir.

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