Nevhan Gündüz Kimdir?

Elektrik taahhüt ve enerji sektörünün önde gelen isimlerinde Orge Enerji Elektrik Taahhüt A.Ş. CEO’su Nevhan Gündüz 1975 yılı doğumludur

Elektrik taahhüt ve enerji sektörünün önde gelen isimlerinde Orge Enerji Elektrik Taahhüt A.Ş. CEO’su Nevhan Gündüz 1975 yılı doğumludur. Aslen Hataylı olan Gündüz, aynı şehirde eğitim hayatına başlamıştır. Liseyi İstanbul’da Özel Semiha Şakir Lisesi’nde bitirdikten sonra yurt dışında öğrenimine devam etme kararı alan Gündüz, New York’ta New York Institute of Technology’de Üniversite eğitimini tamamlamıştır.

Nevhan Gündüz’ün Enerji Sektörüne Girişi

Nevhan Gündüz Amerika’da eğitimini tamamladıktan sonra kendisinin ve ailesinin tecrübelerinden en fazla faydalanabileceği elektrik ve enerji sektöründe faaliyet göstermek istemiştir. Bu nedenle sektöre adım atmış ve alanının en iyisi olmayı amaçlamıştır. Dünyanın önemli merkezlerinde kullanılan enerji teknolojilerini Türkiye’ye uyarlamayı amaç edinen başarılı iş adamı, kısa sürede elektrik taahhüt ve enenrji sektörünün önemli isimlerden biri haline gelir. Türkiye’nin elektrik taahhüt ve enerji konusunda en iddialı şirketlerinden biri olan ORGE’de halen CEO olarak görev yapan Gündüz, başarısını kurucu ortağı olduğu şirket ile sürdürmeye devam etmektedir.

Nevhan Gündüz ve HATİAB

Sektöründeki başarısı ile tüm iş dünyasının dikkatini çeken Nevhan Gündüz, aynı zamanda HATİAB Hatay İş Adamları ve Bürokratları Derneği Başkan Yardımcısı’dır. Nevhan Gündüz iş dünyasının yanı sıra, sosyal hayata da önemli katkıları bulunan, çalışkanlığı ve denenmemiş proje ve teknikleri uygulamaya çalışması ile sektöründe örnek gösterilen iş adamlarından biri olmuştur.