Nevhan Gündüz Kimdir?

Nevhan Gündüz’ün Enerji Sektörüne Girişi
Nevhan Gündüz Amerika’da eğitimini tamamladıktan sonra kendisinin ve ailesinin tecrübelerinden en fazla faydalanabileceği elektrik ve enerji sektöründe faaliyet göstermek istemiştir. Bu nedenle sektöre adım atmış ve alanının en iyisi olmayı amaçlamıştır. Dünyanın önemli merkezlerinde kullanılan enerji teknolojilerini Türkiye’ye uyarlamayı amaç edinen başarılı iş adamı, kısa sürede elektrik taahhüt ve enenrji sektörünün önemli isimlerden biri haline gelir. Türkiye’nin elektrik taahhüt ve enerji konusunda en iddialı şirketlerinden biri olan ORGE’de halen CEO olarak görev yapan Gündüz, başarısını kurucu ortağı olduğu şirket ile sürdürmeye devam etmektedir.
Nevhan Gündüz ve HATİAB
Sektöründeki başarısı ile tüm iş dünyasının dikkatini çeken Nevhan Gündüz, aynı zamanda HATİAB Hatay İş Adamları ve Bürokratları Derneği Başkan Yardımcısı’dır. Nevhan Gündüz iş dünyasının yanı sıra, sosyal hayata da önemli katkıları bulunan, çalışkanlığı ve denenmemiş proje ve teknikleri uygulamaya çalışması ile sektöründe örnek gösterilen iş adamlarından biri olmuştur.