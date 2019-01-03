New York Times, Türkiye'den göçü inceledi: Yıkım öncesi ülkelerde görülen durum

Amerikan New York Times gazetesinin Türkiye'den yurt dışına başlayan göçe ilişkin yayınladığı haberde, yaşanan olgunun tarihte yıkım yaşayan ülkelerde görüldüğünün altı çizildi.

Haberde 'Erdoğan'ın vizyonuna hararetle karşı çıkan Türkler, yeteneklerini ve varlıklarını da alarak, sürüler halinde ülkeyi terk ediyor' başlığı kullanıldı. Ülkeyi terkedenlerin profili 'Ülkenin kuruluşundan bu yana ilk kez, kültür ve iş hayatına yön veren üst sınıf aileler' diye anlatıldı. Küresel Varlık Göçü İncelemesi'nin (Global Wealth Migration Review) Türkiye'ye ilişkin verilerine da haberde yer verildi. Buna göre 2016 ile 2017 yılları arasında, Türkiye'nin varlıklı diliminin yüzde 12'sine denk gelen, en az 12 bin dolar milyoneri, servetlerini yurt dışına aktardı.

AfrAsia Bankası tarafından hazırlanan raporda bu varlıkların çoğu nun Avrupa ve Birleşik Arap Emirlikleri'ne taşındığının altı çiziliyor. Türkiye varlık göçü yaşanan ülkeler sıralamasında yedinci sıraya yükselmiş durumda. Rapordaki şu ifadelere dikkat çekti: "Eğer tarihte, ülkelerin yaşadığı önemli yıkımlara bakılırsa, bu yıkımların öncesinde varlıklı insanların o ülkeden göç ettiği görülür."

Ülker örnek gösterildi

Gazete varlık göçüne örnek olarak da Ülker ailesine ait Yıldız Holding'i örnek gösterdi. Haberde, Murat Ülker'in başında olduğu holdingin, özellikle sosyal medyada Gülen hareketi ile ilişkilendirilmesi sonrası sert eleştirilerin odağı olduğu belirtiliyor. New York Times'ın konuyla ilgili şu ifadeleri kullandı: "Bu olaydan kısa süre sonra Yıldız Holding, 7 milyar dolar civarındaki borçlarını yapılandırdı ve elindeki Ülker hisselerini, holdingin Londra merkezli şirketine sattı. Yapılan aslında ailenin, elinde bulundurduğu Ülker markasına ait çoğunluk hisselerini, Türk mahkemelerinin ulaşamayacağı bir yere taşımasıydı."

Toplumu değiştirme çabasının sonucu

Gazeteye konuşan İstanbul merkezli bir hukuk firmasının sahibi olan Mehmet Gün, "Özellikle darbe girişimi sonrası miyarlarca dolar Türkiye'yi terk etti. İnsanlar kendilerini tehdit altında hissediyor" dedi. Yine haberde sözlerine yer verilen isimlerden KONDA araştırma şirketinin Genel Müdürü Bekir Ağırdır, varlık ve yetenek göçünün nedeni için, "Erdoğan'ın toplumu değiştirme çabasının sonucudur" değerlendirmesini yaptı. New York Times'ın haberinde, Türkiye'den İngiltere'ye girişimci göçüne ilişkin de röportaj ve veriler yer aldı. Yine darbe girişimi sonrası politik sığınma taleplerindeki artışa ilişkin verilere de yer verildi. Haberde Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre 2018 yılında bir önceki yıla göre yüzde 42 oranında artışla, 253 bin 640 kişinin Türkiye'den göç ettiği de hatırlatıldı.