Nikitas Kairis'in ekmek ve pasta fırını

Kairis'in, merkezdeki, verandası liman manzaralı aile işletmesi Traditional Bakery& Patisserie& Cafe adlı ekmek ve pasta fırını, adanın yüreğinin 24 saat attığı tek mekan. Çünkü 24 saat açık ve size güleryüzle hizmet veriyorlar. Burada yediklerim arasında dondurma ile adı 'diples' olan tatlıyı unutmam olası değil. Nikitas Kairis'in annesi Katina, eşi Mina, oğlu Aggelos ve kızı Maria fırın çalışanları arasında

Lütfü Dağtaş-Traditional Bakery& Patisserie& Cafe'nin ünlü 'Diples' tatlısını annesi yapıyor ve yeni kuşaklara nasıl yapıldığını öğrettiğini söylüyor.

Diples kadar tadıyla övündükleri diğer geleneksel bir başka tatlıları 'pougakla.' Croissants da yine damakta ayrı bir lezzet bırakan tatlı türü. Peynir kullanarak yaptıkları tartları da arananlar arasındaymış. Ada küçücük, nüfusu az ama hemen her gün 30 çeşit dondurma bulmanız olası. Nikitas, 'Yaz aylarında günde ortalama 40 kg dondurma satıyoruz' diyor.



Kairis, modern ve lezzetli tatlılarının yanı sıra vazgeçilmezleri arasında yer alan dondurmalarını yerel keçi sütüyle manda sürtünden yaptıklarının bilgisini veriyor.

Kairis, fırının baş müşterileri arasında Türklerin olduğunu söylüyor, 'geldiklerinde sıcaklardan neleri tercih ediyorlar, hemen adlarını sayayım' diyerek sıralıyor: Taze süt ve krema ile yapılma 'milk kek', 'ıspanaklı' ve 'peynirli' börek, 'ıspanak ve peynirli' börek, 'adanın baharatlarıyla yumurta ve peynirli börek', 'etsiz, sütsüz, zeytinyağlı vegeterya' böreği, 'tavuklu sebzeli kremalı' börek.

Sağ kolu Yannis

Kairis'in sağ kolu Yannis Kokkinos, 1963 doğumlu. 10 yıldır burada çalışıyormuş ve

Bu bakımdan taş fırına ayak bastığınızda, Türkçe 'Merhaba' demeniz yeterli.

Sabahleyin uyanan ada yerlileri ve turistler Kairis'in Ekmek ve Pasta Fırını'na kesinkes uğruyor; sabah kahvelerini burada içiyor, poğaça türü çeşitlerle kahvaltılarını yapıyorlar. Fırının diğer bir özelliği 15'in altına düşmeyen çeşit çeşit ekmek pişiriyor olması. Ada küçük, gün uzun olunca muhabbetleri de uzun uzadıya sürüyor.

Lipsi hakkında geniş bilgiye www.lipsi.gr adresinden ulaşmanız olası.

-Traditional Bakery& Patisserie& Cafe'nin ünlü 'Diples' tatlısını annesi yapıyor ve yeni kuşaklara nasıl yapıldığını öğrettiğini söylüyor.Diples kadar tadıyla övündükleri diğer geleneksel bir başka tatlıları 'pougakla.' Croissants da yine damakta ayrı bir lezzet bırakan tatlı türü. Peynir kullanarak yaptıkları tartları da arananlar arasındaymış. Ada küçücük, nüfusu az ama hemen her gün 30 çeşit dondurma bulmanız olası. Nikitas, 'Yaz aylarında günde ortalama 40 kg dondurma satıyoruz' diyor.Kairis, modern ve lezzetli tatlılarının yanı sıra vazgeçilmezleri arasında yer alan dondurmalarını yerel keçi sütüyle manda sürtünden yaptıklarının bilgisini veriyor.Kairis, fırının baş müşterileri arasında Türklerin olduğunu söylüyor, 'geldiklerinde sıcaklardan neleri tercih ediyorlar, hemen adlarını sayayım' diyerek sıralıyor: Taze süt ve krema ile yapılma 'milk kek', 'ıspanaklı' ve 'peynirli' börek, 'ıspanak ve peynirli' börek, 'adanın baharatlarıyla yumurta ve peynirli börek', 'etsiz, sütsüz, zeytinyağlı vegeterya' böreği, 'tavuklu sebzeli kremalı' börek.Kairis'in sağ kolu Yannis Kokkinos, 1963 doğumlu. 10 yıldır burada çalışıyormuş ve Lipsi 'den başka bir yerde yaşamayı asla düşünmüyormuş. Üç kez Marmaris'e uzanmış. 'Ben Türk dostuyum. Adaya bir biçimde gelen Türkler hep beni bulur' diyor:Bu bakımdan taş fırına ayak bastığınızda, Türkçe 'Merhaba' demeniz yeterli.Sabahleyin uyanan ada yerlileri ve turistler Kairis'in Ekmek ve Pasta Fırını'na kesinkes uğruyor; sabah kahvelerini burada içiyor, poğaça türü çeşitlerle kahvaltılarını yapıyorlar. Fırının diğer bir özelliği 15'in altına düşmeyen çeşit çeşit ekmek pişiriyor olması. Ada küçük, gün uzun olunca muhabbetleri de uzun uzadıya sürüyor.Lipsi hakkında geniş bilgiye www.lipsi.gr adresinden ulaşmanız olası.