Nişanlı çiftin acı sonu: Uçurumun kenarında tartışırken...

Zonguldak Ereğli'de nişanlı bir çift, uçurumun kenarında tartışırken düşerek öldü
Acı olay Zonguldak Ereğli'de saat 01.00 civarında meydana geldi. Alınan bilgiye göre asansör bakım işi yapan 32 yaşındaki Özgür Özakın ile özel bir firmada çalıştığı öğrenilen nişanlısı Zeynep Nide Sözer aralarındaki sorunu konuşmak için, Közeağzı Mevkii'ne geldi. Ayrı araçlarla olay yerine gelen nişanlı çifte bir de arkadaşları eşlik etti. İddiaya göre çift burada tartışmaya başladı. Uçurumun kenarında tartışan çift alınan bilgiye göre dengesini kaybetti ve uçurumdan denize düştü.
Olayı gören çiftin arkadaşı ise çığlık atarak yardım istedi. Çığlığı duyanlar olayı hemen polise ve sağlık ekiplerine haber verdi. Bölgede piknik alanı işletmeciliği yapan Nazım Tıngaz yaptığı aramada çiftin cesedini buldu. Olay yerine gelen sağlık ekipleri de yaptıkları muayanede çiftin öldüğünü belirledi.
Olay yerine gelen savcının incelemesi sonrası çiftin cesedi morga kaldırıldı. Acı haberi alan Özgür Özakın'ın ailesi ise büyük acı yaşadı.
Konuyla ilgili açıklama yapan işletmeci Nazım Tıngaz şunları söyledi: "Bir bayan bağırıyordu yukarıdan. Hanıma söyledim. Dışarı çıktım. Baktım yukarıda iki tane ışık yanıyor. İki tane araba var. Bayana 'Bir şey mi var?' diye seslendim. 'Özgür' diye bağırıyordu. Bana 'Aşağılara bakar mısın?' dedi. Aşağıya bakarken arkadaşlara denk geldim. Polise haber verdim. Allah rahmet eylesin."
ZEYNEP, ÖZGÜR'Ü TUTMAK İSTEMİŞ
Özgür Özakın ile nişanlısı Zeynep Nida Sözeri'nin, uçurumdan düşerek ölmeleriyle ilgili soruşturmada, görgü tanığı arkadaşları Özge A.'nın ifadesi alındı. Olay sırasında nişanlı çiftin yanında bulunan Özge A. polisteki ifadesinde, Özgür Özakın'ın kendisini aradığını, tartıştığı Zeynep Nida Sözeri'nin evden çıktığını söylediğini anlattığını söyledi. Özge A. ifadesinde şöyle dedi:
"Özgür, Zeynep'e ulaşamadığını söyleyerek benden onu aramamı istedi. Özge'yi aradım. Bana Köseağzı'nda arabada olduğunu söyledi. Sonra Özgür ile buluştuk ve birlikte yanına gittik. Arabadan inip uçurumun kenarında konuşmaya başladılar. Konuşurken Özgür'ün ayağı takıldı ve sendeledi. Zeynep onu tutmak istedi. Ancak ikisi de uçurumdan düştü. Çığlık atarak yardım istedim. Sonra cesetlerini bulduk."
Çevresindekiler, ilk eşlerinden boşanan Özgür Özakın ile Zeynep Nida Sözeri'nin birbirlerini çok sevdiği ve bu yaz düğün yaparak evlenmeyi planladıklarını söyledi. Ankara'da elektrik dağıtım şirketinde çalışan Zeynep Nida Sözeri'nin, 1 çocuğu olan Özgür Özakın ile evlendikten sonra aynı firmanın Ereğli'deki şubesine tayin istemeyi planladığı belirtildi. Nişanlı çiftin cenazeleri, ailelerin ortak kararıyla Ereğli'de toprağa verilecek.