'Nitelikli okul' maratonu başladı

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) liselere yerleştirmede bu yıl ilk kez uygulanan ve 8'inci sınıfa devam eden öğrencilerin isteğe bağlı girdiği merkezi sınavın İzmir'deki ilk oturumu başladı

İl genelinde 4 bin 716'sı özel eğitim öğrencisi toplam 49 bin 272 aday sınava girdi. Aileleriyle sınavın yapılacağı okula gelen öğrenciler, saat 09.00'dan itibaren salonlara alındı.

İsteğe bağlı girilen ve iki oturumdan oluşan sınavda, salondaki öğrenciler kadar okul bahçesinde dua ederek bekleyen ailelerin de heyecanlı olduğu gözlemlendi.

İzmir'in Bornova ilçesideki Suphi Koyuncuoğlu Ortaokulunda sınava giren engelli öğrenciler, kendilerine özel sınıflarda gözetmen öğretmenlerden okuma ve kodlama desteği alarak sınava girdi. Bazı engelli adaylara 20 dakikalık ek süre tanındı.

Velilerin heyecanı

Öğrenci velisi Kubilay Demirhan, bütün öğrenciler için sınavın başarı geçmesini temenni ederek, "Çünkü çok büyük emek sarfediyorlar, bu sadece bir yıllık bir çalışma değil öğretim hayatı boyunca sarfettiği çabanın meyvelerinin toplanacağı gün. Umarım hepsi için her şey yolunda gider ve hedeflerine ulaşırlar. Büyük bir rekabet var, süreyle yarışıyorlar." dedi.

Hülya Şen de çocuğunun hak ettiği yeri kazanması için dua ettiğini belirterek, "Ben çocuğumdan daha heyecanlıyım şu an." ifadelerini kullandı.

Merkezi sınavın sonuçları 22 Haziran'da açıklanacak.