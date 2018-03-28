Nusaybin'de el yapımı patlayıcı ele geçirildi

Mardin'in Nusaybin ilçesi kırsalında PKK'lı teröristlerin kullandığı bir sığınakta, 120 kilo amonyum nitratla güçlendirilmiş el yapımı patlayıcı düzeneği ele geçirildi

Nusaybin'de el yapımı patlayıcı ele geçirildi

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri 24 Mart'ta Nusaybin ilçesi kırsalında PKK’lı teröristlere yönelik operasyon düzenledi. Arazide yapılan arama tarama faaliyetlerinde teröristlerin kullandığı tespit edilen bir sığınakta 120 kilo amonyum nitrat ile güçlendirilmiş el yapımı patlayıcı düzeneği, 1 havan aydınlatma mühimmatı ve çok sayıda yaşamsal malzeme ele geçirildi.
Bölgedeki operasyonların sürdüğü bildirildi.


Kaynak: DHA
Etiketler; #mardin #pkk #patlayıcı
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