Nusaybin'de kontrollü patlama korkuttu

Nusaybin ilçesinde hendek ve barikatların kurulduğu ve yasakların devam ettiği mahallelerde yapılan aramalarda ele geçirilen patlayıcılar, Suriye sınırındaki Kışla mahallesinde, alınan güvenlik önlemleriyle kontrollü bir şekilde patlatılarak imha edildi. İmha sırasında meydana gelen patlamanın şiddeti ve sesi, ilçe sakinleri arasında korkuya neden oldu. Kontrollü patlama olduğunun duyulması üzerine korku ve paniğe kapılanlar, rahat bir nefes aldı. Patlama ile gökyüzüne dumanlar yükseldi.Kaynak: DHA
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