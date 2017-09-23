O görüntüler sonrası soruşturma başlatıldı!

Sivas'ta oto yıkama işyerini çalıştıran E.E.'nin işini aksatan çalışanını sandalyeye bağlayarak yarı şaka amaçlı basınçlı suyla yıkaması ile ilgili görüntülere ilişkin Sivas Valiliği soruşturma başlattı

Kent merkezindeki Toptancılar Sitesi'nde oto yıkamacı E.E. işini aksattığı gerekçesiyle çalışanı M.A.'ya farklı bir ceza vermek istedi. Bir arkadaşının yardımıyla çalışanını iple sandalyeye bağlayan E.E., onu önce köpüklü suyla fırçaladı, ardından basınçlı suyla yıkadı. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler ilgi çekti. İşyeri sahibi E.E., yarı şaka, yarı ceza amacıyla bunu yaptıklarını, suyun zarar vermemesi için tazyiğini azalttıklarını söyledi. Görüntülerin haber olarak yayınlanması ardından bu sabah saatlerinde Sivas Valiliği'nden açıklama yapıldı. Açıklamada, şöyle denildi:



"Sivas'ta işini aksatan çırağını sandalyeye bağlayıp yıkadığı görüntüleri basında ve sosyal medyada paylaşılan oto yıkamacı ile ilgili adli ve idari tahkikat başlatılmıştır."



İşyeri sahibi E.E. ve M.A.'nın olayla ilgili ifadelerinin alınacak.