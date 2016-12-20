O örgüte bağlı 15 bin memur ihraç edilecek!

FETÖ’cüleri büyük ölçüde tasfiye eden hükümet şimdi de terör örgütü PKK’nın uzantılarını devletten temizlemek için düğmeye bastı. Soruşturma ya da teknik takibe takılan 40 bin memur ve belediye çalışanından örgütle bağı tespit edilen 15 bini ihraç edilecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan terörle mücadele konusunda "milli seferberlik" çağrısı yaparken hükümet de terörizmle mücadelede yeni güvenlik konseptini yaşama geçirdi. Güvenlik güçlerine tam yetki verilirken, terör örgütü PKK'nın belediyelerden kamu kurumlarına kadar her alanda temizlenmesi için kapsamlı bir çalışma yürütülüyor. Devlet memurları kanunu başta olmak üzere yeni hukuksal düzenlemeler de yapılacak. Adalet Bakanlığı ve Dışişleri Bakanlığı'nca yürütülen çalışmalar tamamlanarak yürürlüğe konulacak. Devlet içinde devlete ihanet edene kesinlikle fırsat verilmeyecek. Yurtdışında yürütülen lobi faaliyetleri konusunda da bir dizi adım atılacak. Ülkelerine ihanet eden bu odakların yurtdışı bağlantıları kesilecek. Teröre destek verenlerin devlet ihalelerine kendileri ve başkaları adına katılmalarının da önü kesilirken, devlet kadrolarına da bir bir neşter vurulacak.



40 BİN KİŞİ İNCELENDİ



Hakkında soruşturma açılan, teknik takibe takılan 40 bine yakın isim hakkında yürütülen inceleme tamamlandı. Bu isimler içinde örgüte doğrudan destek veren, bunlara bağlı derneklerde aktif çalışan, belediyelerin organizasyonlarında yer alan, çocukların dağa çıkmasını teşvik eden isimler de yer alıyor. Terör örgütünün Avrupa'daki organizasyonlarında görev alanlar da bu kapsamda değerlendirildi. Bu listede yer alan yaklaşık 15 bin kişinin örgütle bağlantısı ortaya kondu. Kamuda görevli olanlar ihraç edilirken, belediye ve diğer kuruluşlardakilerin de işine son veriliyor.



PKK'LILAR BİR BİR AYIKLANIYOR



Kamuda sosyal medya üzerinden terör örgütü PKK'yı destekleyen, devletin imkânlarını kullandıran tek bir personel kalmayacak. Twitter, Facebook gibi sosyal medya hesapları üzerinden yapılan paylaşımlarda PKK'yı destekleyen, devletin imkânlarını örgüte kanalize edenler hakkında soruşturma açılırken, taşeron işçilerin kadroya alınmasında da bu tablo dikkate alınacak. Örgüt bağlantılı personel alımı, finansman akışına yönelik bulgular ışığında yürütülen soruşturmalar da "terörün finansmanı suçu" kapsamında değerlendiriliyor. Özellikle bölgedeki belediyelerde çalışan taşeron personel konusunda hassas bir çalışma yürütülüyor. (Sabah)