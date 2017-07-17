Ofis Dekorasyon

Ofis dekorasyonu evlere göre biraz daha hareketli ve dikkat çekici tarzda dekor ürünleri ile bütünleştirmek gerekir. Ofislerde dikkat çekici unsurlar çalışma masaları ve mobilyalar dır. Evlerde dekorasyonlar biraz daha gösterişe odaklı olduğundan ofislerde ise daha zarif çalışma alanındaki dikkati dağıtmadan dekore etmek gerekir

Ofis pencerelerinde jaluzi perdeler şık bir hava katmaktadır. Ofislerde ayna kullanımı pek yaygın olmasa da modern boy aynaları ile salaş bir görünüm yaratabilirsiniz. Çerçeveli olarak tercih edebileceğiniz boy aynasını standart konumlandırmak yerine duvara yaslar vaziyette tutturabilirsiniz. Evlerden alışık olunmayan tasarımların dışında farklı tarzda dekorasyonlara yönelmek gerekmektedir.

Duvarların dikkat çektiği bir alan olduğunu kabul ediyorsak metal poster, yağlı boya tablo ve kanvas tablo duvar dekorasyonları ofislerimiz için oldukça iyi bir fikirdir. Çizgisel metal hatlar ile son yıllarda oldukça popülerdir metal posterler.

Duvarlarda en çok olması gereken ürün yağlı boya tablo dur. Sanatsal dokunuşlar ile duvarlarınıza anlam katmaktadır. Orjinal yağlı boya tablo bulmak oldukça zor. Çoğu firmalar uzak doğudan getirttiği yağlı boya tabloları uygun fiyatlarda satmaktadır. Bunlara dikkat ederek almanızı tavsiye ederim. Ofisler daha çok soyut sürrealizm çalışmalar yaygın olarak kullanılmaktadır. Orjinal dokusu ve renkleriyle muhteşem bir hava katmaktadır.

Bir diğer ürünümüz ise kanvas tablo dur. Dijital baskı makina ile %100 pamuklu bezlere yapılan baskılardır. Yağlı boya çalışma tuvaliyle aynı malzemeye sahiptir. Kanvas tablonun en büyük ve güzel avantajlarından biri web te gördüğümüz her görseli tablo yaptırma şansına sahibiz. Kanvas tablo baskı aşamasından sonra kasnaklara gerilerek sabitlenir. Ev ve ofislerde en çok tercih edilen üründür. Fiyatları da oldukça makuldür. Kabartma denilen bir yöntem barındıran kanvas tablolar üzerine sürülen bir madde yardımıyla yağlı boya tablo gibi dokulu bir görünüm vermektedir. İsteğe göre yapılan bu yöntem oldukça yaygındır.



