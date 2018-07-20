Oğlunu bahçede asılı halde buldu!

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde üniversite öğrencisi Özcan K., oturduğu evin önündeki ağaca kendini asarak yaşamına son verdi

Oğlunu bahçede asılı halde buldu!
20 Temmuz 2018 Cuma 15:42

Ekmel Mahallesi'ndeki olay, saat 04.30 sıralarında meydana geldi. Sabaha karşı uyanan Özcan K.'nin annesi, oğlunu yatağında göremeyince önce diğer odaları kontrol etti, ardından da bahçeye çıktı. Oğlunun ağaca asılı cesediyle karşılaşan kadının ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde üniversite öğrencisi olan Özcan K.'nin cenazesi, incelemelerden sonra Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.


Kaynak: DHA
Etiketler; #antalya #intihar
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