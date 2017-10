Oğlunun odasına girince ölümüne neden olmuştu. O anne konuştu...

Adana'da bir genç kurduğu düzenekle kendisini annesine öldürtmüştü. O anne yaptığı açıklamada eve giremediğini söyledi

Olay Adana'da geçtiğimiz günlerden meydana geldi. Bunalıma giren 26 yaşındaki Emre Görür, odasına bir düzenek kurdu. Tüfeği kendisine doğru doğrultan, tüfeğin tetiğini de bir iple kapıya bağlayan Görür, annesinin kapıyı açmasıyla hayatını kaybetti.



Oğlunun ölümüne aracılık eden acılı anne Hülya Görür, kapıyı açtığı an zamanın kendisi için durduğunu söyledi. Acısının çok büyük olduğunu belirten anne, beyninin o anı sanki kapattığını yoksa aklını kaçırabileceğini söyledi.



10 ay önce de annesini kaybeden Hülya Görür, eve de artık giremediğini söyledi. Görür o anları şöyle anlattı: "O an yok bende. Sanki uzaktan bir filmi gibi baktığım anlar oluyor ama olayın içine giremiyorum. Beynim izin vermiyor. Bu nedenle gündüzleri birinci kattaki atölyemde, geceleri de kızımın evindeyim."



Oğlu ile geçirdiği son geceyi anlatan anne, pazar günü oğlunun sevgilisinin Kanada'dan döneceğini ve onu ailece karşılamak için İstanbul'a gideceklerini anlattı. Oğlunun gece kendisinden tost istediğini anlatan anne, tost yaptığını sonra da oğlunu boynundan öptüğünü söyledi. Onun da kendisini öptüğünü söyleyen anne, oğlunun sakalını da okşadığını söyledi.



Acılı anne şöyle devam etti: "Benim evladım yüksek bir zekaya sahip, sevgi dolu bir çocuktu. IQ testi yaptırmıştım, çok yüksek çıkmıştı. Söylendiği gibi sevgilisiyle de ayrılmadı. Gözde Kanada'dan dönünce aileler işi resmiyete dökecekti. Bir anne olarak her şeyi yaptım evladım için:"



Emre Görür'ün teyzesi Fatoş Sızlı da yeğeninin sürekli göğüs ağrısı çektiğini ve Emre'nin 'Keşke kanser olsaydım da bu ağrı olmasaydı. Dayanılacak gibi değil' dediğini anlattı. Doktorun yeğeninden hiçbir şey bulamadığını da belirten teyze, onun dışında yeğeninin ölümden korktuğunu, çok zeki ve merhametli olduğunu söyleyerek yaşananların inanılır gibi olmadığını dile getirdi.